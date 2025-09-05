Bize bizden başka dost var mı?

deriz sürekli...İçimize işlemiştir bu laf...Millet olarak, toplum olarak, belli bir çevre olarak ve gayet kişisel meselelerimizde de buna inanmışızdır.Dünya pek dostluk yeri sayılmaz zaten...Tecrübelerimiz fenadır...İyilerini de nedense çabuk unuturuz...Ve zaten çıkarlar, ittifaklar, yabancılıklar, işbirlikleri veya düşmanlıklar öyle geniş yer kaplar ki, has dostluk ya uzak idealdir ya da basbayağı hayal...

***

Fakat şunu hiç anlamam...En azından tarihi ve toplumsal olanı bir başka yazıya bırakıpsorayım; hiç mi bizim de hatamız yoktur bu sonuçta?Sormayız bunu, sorgulamayız...Herkesi ürkütüp kaçırtacak kadar "" davranmadığımıza emin miyiz mesela?Dahası var...Dürüst insanların fena bir özelliği...Kafamız bozulduğunda, basit bir anlaşmazlık bile çıktığında sakin sakin konuşmak yerine hemen bozulup sırtımızı döndüğümüz veya hırt çıkarttığımız yalan mı?

***

Yani işin esasına gelelim...Önce bu konuyu halletmeliyiz.

***

Hısımlık gibi bir şey sanıyoruz dostluğu, akrabalık gibi bir şey, zorunlu yakınlık sanıyoruz...Ve tecrübelerimiz tadımızı kaçırıyor.Mecburi yakınlıklarımızın kılçıkları boğazıma batıyor.Oysa bu bakış kökten yanlış...Dost gelirse, elbettegelir; seçeriz dostumuzu...

***

Nasıl mı?Kendimize bakar, kendimize güvenirsek...Kendimizi anlar, kendimizi seversek...imkanı doğar.

***

Günümüzde zor bu iş...

Sanal mesafeler girdi aramıza...

Soğuk çıkarlar sardı hepimizi...

Ve zaten "Dost dost diye nicesine sarıldık" ve yanıldık, biliyorum.

Doğru!

Lakin ille de bulacağız diye bir şart yok ki!

Dost olmasın, ama dostu ummak ve aramak güzel...

Kara toprağa sarılıncaya kadar...

***

NOT DEFTERİ



Halkların ve insanların birbirlerini anlamadıklarını için dalaştıklarını ileri sürmek hatadır. Halklar ve insanlar birbirlerini anladıkları için dalaşırlar! (EMILE AJAR / Yalan-Roman)