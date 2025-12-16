55’ten sonra unutkanlık kader değil: Bilim insanları beyni genç tutmanın yollarını anlattı

İlerleyen yaşla birlikte hafıza sorunları ve dikkat dağınıklığı birçok kişi için kaçınılmaz gibi görülse de uzmanlara göre beyin, doğru şekilde kullanıldığında kendini yenileyebilen bir organ. Araştırmalar, yaşam tarzında yapılacak küçük ama sürdürülebilir değişikliklerin 55 yaşından sonra da zihinsel performansı korumada kritik rol oynadığını ortaya koyuyor.