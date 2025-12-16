Viral Galeri Viral Liste 55’ten sonra unutkanlık kader değil: Bilim insanları beyni genç tutmanın yollarını anlattı

55 yaşından sonra zihinsel sağlığı güçlü tutmak düşünüldüğü kadar zor değil. Uzmanlar, günlük hayata eklenen küçük ama etkili alışkanlıkların hafıza, dikkat ve odaklanma üzerinde belirgin fark yarattığını vurguluyor. Peki zihinsel canlılığı koruyan bu yöntemler neler? İşte kolay uygulayabileceğiniz günlük alışkanlıklar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.12.2025 14:01
İlerleyen yaşla birlikte hafıza sorunları ve dikkat dağınıklığı birçok kişi için kaçınılmaz gibi görülse de uzmanlara göre beyin, doğru şekilde kullanıldığında kendini yenileyebilen bir organ. Araştırmalar, yaşam tarzında yapılacak küçük ama sürdürülebilir değişikliklerin 55 yaşından sonra da zihinsel performansı korumada kritik rol oynadığını ortaya koyuyor.

Beyin Yaşlanırken Neler Oluyor?

Uzmanlara göre; doğal yaşlanma süreci, bilgi işleme hızı ve odaklanma üzerinde etkili olabiliyor. American Brain Foundation verileri, nöronlar arası iletişimin zamanla yavaşladığını, bazı nörotransmitterlerin (dopamin ve serotonin gibi) azaldığını gösteriyor. Bu durum hafıza ve duygusal dengeyi etkileyebiliyor.

Georgia Üniversitesi'nde epidemiyoloji profesörü Dr. Toni Miles, beynin son derece esnek ama bakıma ihtiyaç duyan bir yapı olduğunu vurguluyor. Ona göre zihinsel gerilemeyi yavaşlatmak mümkün.

Beyin İçin En Güçlü Destek "Egzersiz"

Beyin sağlığıyla ilgilenen uzmanların ortak görüşü net: Hareket, zihnin yakıtı. Piedmont Tıp Merkezi'nden halk sağlığı uzmanı Avril Loy Maynard, kalp sağlığını destekleyen her aktivitenin beyne de doğrudan katkı sağladığını belirtiyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), kısa süreli fiziksel aktivitenin bile hafızayı güçlendirdiğini, düzenli egzersizin ise demans riskini azalttığını vurguluyor. Yürüyüş, dans, bisiklet ya da bahçe işleri… Önemli olan süreklilik.

