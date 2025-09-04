Yazılacak ne çok şey var, değil mi?Ve aslında Gazze'den başka hiçbir şey...

***

Okullar açılıyor, siyaset kızışıyor, market etiketleriyle resmi enflasyon rakamları arasındaki fark asap bozuyor...Yiyiciler yerel yönetimleri sarmış...Asgari ücretle geçinmeye çalışanlar kasa kuyruklarında huzursuzlanıyorlar...Aslında hepsi yazılmalı...

***

Memleketi sevmek deseniz, ciddi sorumluluk, hassasiyet istiyor.olmaktan çıkıp "olma yolunda attığımız her adım kayıtsız şartsız desteklenmeli...

***

Bir aylık çok güzel bir mevsim...Bunu da geçmiş zamanlardaki gibi uzun uzun yazmak istiyorum...

***

Çocuklar öldürülürken, şimdilik sağ kalan çocuklar kollarını, bacaklarını kaybederken...Lakin düşünün şu ülkede bile Gazze'den bihaber yığınla insan var; Gazze deyince bir sohbet sırasında kalkıp giden gençler var...Yazık! Çok yazık!

***

BM konuşuyor, uluslararası kuruluşlar konuşuyor, devletler konuşuyor ama siyonist saldırganları durduracak eylemler sade insanın sırtına yüklenmiş görünüyor...Böyle daha nereye kadar gidecek?

***

Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneği (IAGS) geçen gün İsrail'in soykırım yaptığı gerçeğini ilan etti...Ne olacak peki?Hiç!

***

Gazzeli çocukların çektiği acıların biz uzaktan ahlayıp duranlara dair ufacık bir faydası olacaksa eğer...

Kurulu uluslararası düzenin yıkılıp yeniden inşasıyla olacak...

Hiçbir uluslararası platformda bir daha ABD vetosu, şusu busu lafı işitmek istemiyorum.

Reel politikin canı cehenneme..

Yeter!

Yeter!

Yeter!

***



NOT DEFTERİ

Görünürdeki olaylar birbirini tutmaz, parça parça maskaralıklar... Bunları birbirine bağlamak için akıl ister... Yoğurup yeni anlamlar çıkaracaksın! Öyle anlamlar ki, geçmişlerin karanlıklarını aydınlatacak... (KEMAL TAHİR / Yol Ayrımı)