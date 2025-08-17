Sabahın erken saatleri...önünden geçiyorum.Atletli, şortlu ve gözleri hâlâ uykulu bakkal, kola kasalarını dışarıya taşıyor.Her tavrından belli oluyor; dükkânı devredecek birini bulsa rahatlayacak ve belki buralardan çekip gidecek...Adımlarımı hızlandırıyorum.Çünkü içimi iyiden iyiye hüzün kaplıyor.

***

Bir zamanlar sorar dururdum...Bu ülkede yaz mevsiminin birvar mıdır, orası neresidir, yazlıklar mıdır mesela?Şimdi hepsinde belirgin bir hayat yorgunluğu...Kadınlar hiç değilse akşamları kordon boyuna çıkıyorlar, çekirdek çitleyip dedikodu yaparak oyalanıyorlar.Erkekler tatsız, cansız...

***

Yaz aşkları denir ya hani...Benim gençliğimde bununla kastedilenydı...Kışın ortasında ergenlikten çıkan delikanlılar nisandan itibaren yaz mevsimini iple çekerlerdi. Yandaki sitede oturan babaannesinde yazın bir bölümünü geçirmeye gelecektatilin bütün havasını değiştiriverirdi.Hele oğlan kasabalı, kız yazlık siteliyse, aşk iyice çatallanırdı.Haberiniz olsun...Havalar kışa döndüğünde bunları izlemek çok hoş oluyor.

***

Akşamlar serinleşti...Sabahlar rüzgârlı...Eskiden bunu aklımdan geçirmek bile beni fena yapardı, bıraktım bu hâlleri...Artıkseviyorum...Özdemir Asaf'ın "Fal" şiirini bilir misiniz?Son bölümü şöyledir: