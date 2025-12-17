Icardi’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Kendi sonlarını imzaladılar

"SAHTEKARLAR BİRBİRLERİNİ YİYİP BİTİRİYOR"

Sarı kırmızılı takımın tecrübeli oyuncusu açıklamalarının devamında; "Ben yoluma devam ettim. Siz ise arkada kaldınız, artık savunulamayacak yalanları sürdürmek için birbirinizle kavga ettiniz. Çünkü son hep aynıdır: Sahtekarlar birbirini yiyip bitirir. Kimse tek bir kelime etmeden onları düşerken izlemekten daha mükemmel bir adalet yoktur. Ve gerçek ortaya çıktığında; ne söylemleri, ne de cesaretleri kaldı. Birlikteyken güçlü olduklarını sandılar. Gerçek, onları fareler gibi ayırdı."