Icardi’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Kendi sonlarını imzaladılar

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımla gündeme geldi. Icardi Instagram üzerinden yaptığı açıklamada sitem dolu ifadeler kullanarak 'Bana saldırırken kendi sonlarını imzalıyorlar' sözlerine yer verdi. Icardi'nin bu paylaşımı kafa karıştırırken sözlerin hedefindeki isim ya da isimler ise merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 17.12.2025 22:35 Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 22:38
Galatasaray'ın başarılı golcüsü Mauro Icardi, saha içi performansının yanı sıra aşk hayatı ve yaptığı açıklamalarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Arjantinli futbolcu Instagram hesabından yaptığı İspanyolca bir paylaşımla adeta ateş püskürdü.

"SORUN HİÇBİR ZAMAN BEN DEĞİLDİM"

Mauro Icardi yaptığı yazılı açıklamasında sitem dolu ifadeler kullanırken; "Zarar vermek için birlikte çalışıyorlardı, gürültünün onları koruduğuna ikna olmuşlardı. Bugün ise ilk kimin kurtulduğunu görmek için yarışıyorlar. Sorun hiçbir zaman ben değildim. Sorun, gerçek kendi başına yürümeye başladığında suçlayacak kimsenin kalmamasıydı." dedi.

"SAHTEKARLAR BİRBİRLERİNİ YİYİP BİTİRİYOR"

Sarı kırmızılı takımın tecrübeli oyuncusu açıklamalarının devamında; "Ben yoluma devam ettim. Siz ise arkada kaldınız, artık savunulamayacak yalanları sürdürmek için birbirinizle kavga ettiniz. Çünkü son hep aynıdır: Sahtekarlar birbirini yiyip bitirir. Kimse tek bir kelime etmeden onları düşerken izlemekten daha mükemmel bir adalet yoktur. Ve gerçek ortaya çıktığında; ne söylemleri, ne de cesaretleri kaldı. Birlikteyken güçlü olduklarını sandılar. Gerçek, onları fareler gibi ayırdı."

"ASLAN SIRTLANLARLA TARTIŞMAZ"

Icardi; "Tek başınıza kurtulma sırası gelene kadar birbirinizi savunuyordunuz. Konuşurken büyüdüler ama kanıtlama vakti gelince küçüldüler. Ben tartışmadım. Aslan sırtlanlarla tartışmaz, onların kendi aralarında kavga etmesine izin verir. Ve ne tuhaf ki şimdi birbirinizi ihbar ediyorsunuz. Takım anlayışından "herkes kendi başının çaresine baksın" anlayışına geçtiniz. Suç ortaklarından sanıklığa..."

