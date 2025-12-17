Icardi'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Kendi sonlarını imzaladılar
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımla gündeme geldi. Icardi Instagram üzerinden yaptığı açıklamada sitem dolu ifadeler kullanarak 'Bana saldırırken kendi sonlarını imzalıyorlar' sözlerine yer verdi. Icardi'nin bu paylaşımı kafa karıştırırken sözlerin hedefindeki isim ya da isimler ise merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 17.12.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 22:38