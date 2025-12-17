Viral Galeri Viral Liste Arabeskin ünlü sanatçısı Cansever'den sevenlerini üzen haber: Dualarınızı bekliyorum

Arabeskin ünlü sanatçısı Cansever'den sevenlerini üzen haber: Dualarınızı bekliyorum

Arabeskin sevilen isimlerinden usta sanatçı Cansever, sevenlerini üzen haberi paylaştı. 'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı Cansever, hasta yatağından kendisine lösemi teşhisi konulduğunu söyleyerek 'Dualarınızı bekliyorum' dedi. Peki, 'Cansever kimdir, kaç yaşında, nereli?' İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2025 22:02 Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 22:46
Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Cansever'den üzen haber geldi.

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan şarkıcı Cansever, 90'lı yılların sonlarına doğru müzikte giriş yapmış ve beğenilmişti.

HASTALIKLARLA MÜCADELE ETMİŞTİ

Usta sanatçının bir dönem de hastalıkla mücadele ettiği biliniyordu.

Yaşamını Almanya'da öne süren Cansever, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında sevenlerini endişelendirdi.

LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULDU

Cansever, kendisine lösemi (kan kanseri) teşhisi konulduğunu açıklayarak konserlerine bir süre ara verdiğini duyurdu.

