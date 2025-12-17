Arabeskin ünlü sanatçısı Cansever'den sevenlerini üzen haber: Dualarınızı bekliyorum
Arabeskin sevilen isimlerinden usta sanatçı Cansever, sevenlerini üzen haberi paylaştı. 'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı Cansever, hasta yatağından kendisine lösemi teşhisi konulduğunu söyleyerek 'Dualarınızı bekliyorum' dedi. Peki, 'Cansever kimdir, kaç yaşında, nereli?' İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 22:46