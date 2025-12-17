Viral Galeri Viral Liste Kocaeli’de bir garip olay! Kendisine zarar veren kişi tutuklandı

Kocaeli’de bir garip olay! Kendisine zarar veren kişi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şoke eden bir olay yaşandı. Eski çalışanı olduğu taksi durağında kendisini tabanca ve bıçakla yaralayan Erdem Mucır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan belediye çalışanı, aynı zamanda ek iş olarak da hafta sonları taksicilik yaptığı öğrenilen Mucır ifadesinde, bir anlık cinnet getirdiğini söyledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 17.12.2025 19:07 Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 19:10
Kocaeli’de bir garip olay! Kendisine zarar veren kişi tutuklandı

Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yanındaki taksi durağında meydana geldi. Daha önceden çalıştığı taksi durağına gelen Erdem Mucır, duraktaki çalışanlarla tartıştı.

Kocaeli’de bir garip olay! Kendisine zarar veren kişi tutuklandı

Ardından yanındaki tabancayı çıkartan Mucır, havaya ateş açtı. Seken kurşun Mucır'ın omuzuna isabet ederken, durakta çalışanlar panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli’de bir garip olay! Kendisine zarar veren kişi tutuklandı

Polis, güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç trafiğe kapattı, yaya girişlerine izin vermedi. Elindeki bıçakla da kendini yaralayan Mucır, uzun süren müzekkere sonucu teslim olmadı.

Kocaeli’de bir garip olay! Kendisine zarar veren kişi tutuklandı

Mucır, daha sonra kan kaybından bitkin düşünce, polis özel harekat ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yakalandı. Mucır, sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli’de bir garip olay! Kendisine zarar veren kişi tutuklandı

TUTUKLANDI
Hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından Erdem Mucır, gözaltına alındı.

SON DAKİKA