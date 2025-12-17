Kocaeli’de bir garip olay! Kendisine zarar veren kişi tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şoke eden bir olay yaşandı. Eski çalışanı olduğu taksi durağında kendisini tabanca ve bıçakla yaralayan Erdem Mucır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan belediye çalışanı, aynı zamanda ek iş olarak da hafta sonları taksicilik yaptığı öğrenilen Mucır ifadesinde, bir anlık cinnet getirdiğini söyledi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 17.12.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 19:10