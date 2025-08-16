Adam makas ata ata gidiyor trafikte...

Ani frenler, birden iki arabanın arasına girivermeler falan...

Kazaya sebep olması an meselesi!

Birisi de iyi yapmış, videoya çekip sosyal medyaya koymuş.

Vay sen misin bunu yapan!

Altına yorumlar dolmuş. Videoyu çekeni kınayanlar, cani ruhlu sürücüyü eleştirenlerden çok...

Üşüttük mü arkadaşlar?

Yoksa hep mi böyleydik?

Sosyal medya olmasa hiç farkına varamayacağımız hâller hep mi vardı?

Mesela şu Fethiye'de yaya geçidindeki turiste çarpınca, ölsün bari diye öfkeyle iyice ezmeye çalışan adam...

Sosyal medyayla ortaya dökülen "içimizdeki şiddet"le hesaplaşmaya var mıyız?

***

Nereden çıktı bu kendine "bir aygıt" gibi bakıp "en iyi versiyonu"nu aramak?

Orada burada görüyorum, "Kendinin en iyi versiyonu ol" diye akıl veren tipler var.

Aslında Türkçe terim tercih edilse, şöyle diyecekler: "Kendimin en iyi sürümü olmak istiyorum." Eh, tamam o zaman!

Birileri üretim tezgâhına koysun da, üzerinde çalışıp öyle piyasaya sürsün sizi!

Laf acayip!

Ama daha acayip olanı şu: Kendini nasıl görüyorsun, sen nesin, bunu biliyor musun da bir de en iyi versiyonunu arıyorsun?

İyi insan ol, başarılı ol, mutlu ol, merhametli ol, kararlı ol, şöyle ol, böyle ol hâlleri bitti de, şimdi buna mı başladık?

***

Eksiksiz olma, tam olma, çok başarılı ve güçlü olma talebinin sonu yok!

Zaten kırgın, yorgundunuz, şimdi de "kişisel gelişim" yolunda bitkin düşüyorsunuz...

Böyle nasıl gelişeceksiniz?

***

Meloni demiş ki, "İsrail insanlığını kaybetti."

Hiç yoktu ki...

Olmadı!

Gerçek kafalarına yeni dank ediyor ve nasıl ifade edeceklerini bilemiyorlar.

***

"Doğru" konusunda kafalar bulanık...

İdeolojiler, çıkarlar, duygular, pozisyonlar işi çok karıştırıyor.

Ama en azından neyin "yanlış" olduğunu bal gibi biliyoruz.

Peki niye bilmiyormuş gibi yapıyoruz? Bu tavrı nasıl kendimize yakıştırıyoruz?

***

Bazı okurlarım abone olduğum Youtube kanalları var mı, diye soruyorlar.

Köy veya çiftlik hayatını ana tema yapan kanalları seviyorum.

Mesela Nurgül Akdoğan'ın yapmacıksız köy videoları kanalına uzun yıllardır aboneyim. Ama "Neşe Çiftliği" gibi daha iddialı ve doğrudan büyükbaş hayvancılık güncesine dönüşmüş kanalları da izliyorum.