1990'larınve Batı yaltaklanmalarıyla...2000'lerin başlarında ortalığa hâkim olan...Veya sadece "Kahrolsun emperyalizm" diye bağırıp vicdan rahatlatarakkavrayamayız.

***

Hız yüksek...Planlar sert...

***

Bu ortamda Türkiye olmak,olarak kalmaya çalışmak hiç kolay değil...Sağlam durmayı gerektiriyor.tam da bu yüzden hem sükûnetini korumaya çalışıyor hem de çıkarlarına uygun akılcı hamlelerin yolunu inşa ediyor.

***

Hiç lamı cimi yok...var ufukta...İstenen bu, planlanan bu!

***

'ı birkaç aylığına unutmuştuk, değil mi?Birkaç haftaya hatırlarız...Parçalı Lübnan daha da parçalandığında şaşırmayın, derim.

***

nı hafife mi alıyorsunuz?Birkaç haftaya kadar kafamıza dank eder ki...bütün Ortadoğu için (Büyükİsrail) ABD'nin istediği budur vebunun için elinden gelen her şeyiyapacaktır.

***

BAE'yi küçücük bir finans devleti mi sanıyorsunuz?E anlayın artık, böyle bir fikir ancak sosyal medyanın seyahat fenomenlerine özgü bir aldanış olabilir.bunuhesaba katmadan Ortadoğu üzerineatıp tutmayın!

***

Sonra? Sonrası açık...İsrail güneyden karıştırıyor...Suudlar, merkezden müdahale ediyor...Amerikalılar laf kalabalığı ardına saklanarak YPG ve SDG'yi koruyor...O kadar ki, Şam, Rusya'dan da medet ummaya başladı.

***

Zengazur Koridoru...

Bu koridorun içinde sadece Trump, Paşinyan ve Aliyev'in ellerinin bulunduğunu söylemek bir tür seçilmiş körlüktür.

Orada da elbette Ortadoğu var, şüpheniz olmasın!

***

NOT DEFTERİ



Alışkanlıklar dinlendiricidir; çünkü tekrar edilebilirliğin ve güvenirliğin damgasını taşırlar. (WILHELM SCHMID / Sakin Olmak)