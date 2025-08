Söz çoktan bitmişti aslında...Ama iki minik torba şeker ve un için 12 km yalınayak yürüyüp yardım noktasına varan, yardımı alınca edebinden görevlinin elini öpmeyi ihmal etmeyenDuygular, düşünceler, gelecek tasarıları...Öyle yaralıyız ki,veyatüründen söylevler çare olamaz.Geçiniz!

***

Tam klavye başına oturmuşken, önce ağaç dalları kıpırdandı, yapraklar hışırdadı,Bu satırları yazıp on dakika ara vereceğim.

***

Her davranışını karşılıklı fayda prensibine bağlayan, dayanışma gelenekleri yerine her kararından öncediye düşünen kuşaklar geliyor...Çok değer verdiğim bir lise öğretmeni anlattı: "Çocuklara son üç haftada çay vs. ne denk gelirse ikram ettim. Beraber yedik içtik. 10. sınıftan bir çocuk bahçede geldi yanıma,demez mi! 'İyi kötü günlerimiz oluyor, ben sizi her durumda seviyorum, insan sevdiğine ikram eder' dedim. Baktı, baktı. Ne anladı bilemiyorum, ama ben anladım ki, sadece akıllarıyla bakmaya zorluyorlar."Nasıl öyle bakmasınlar!Çocukların kalpleri sevdikleri tarafından o kadar erken hırpalanıyor ki...

***

Yeni çıkan değerli kitaplara az yer veriyorum son zamanlarda; biliyorum, yanlış yapıyorum...Mesela...'ndan yeni çıkan'nun (1894-1973) sağlığında yayımlamaya fırsat bulamadığıadlı eserinden sizleri mutlaka haberdar etmeliyim.100 yıl evvelki İstanbul'un karanlık sokaklarını ve insanlarını gerçekten iyi bir kalemden tanımak istemez misiniz?

***

İkide birtan bahseden Insta fenomenlerindenfenalık geldi...Dolmaz!