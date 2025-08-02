02 Ağustos 2025, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Haftanın notları: Tam şimdi sessizlik gerek
HAŞMET BABAOĞLU
Haftanın notları: Tam şimdi sessizlik gerek

Haftanın notları: Tam şimdi sessizlik gerek

02.08.2025, Cumartesi
Söz çoktan bitmişti aslında...
Ama iki minik torba şeker ve un için 12 km yalınayak yürüyüp yardım noktasına varan, yardımı alınca edebinden görevlinin elini öpmeyi ihmal etmeyen Gazzeli Amir'i geri dönüp evine giderken siyonist işgalciler sırtından vurdular ya...
Duygular, düşünceler, gelecek tasarıları...
Hepsi bitti.
Öyle yaralıyız ki, "uluslararası ilişkiler" veya "Müslüman dünyanın birliği" türünden söylevler çare olamaz.
Geçiniz!

***

Yine yapıyorsa, tabiat yapıyor güzelliği...
Tam klavye başına oturmuşken, önce ağaç dalları kıpırdandı, yapraklar hışırdadı, sonra rahmet yüzünü gösterdi...
Bu satırları yazıp on dakika ara vereceğim.
Sessizlik gerek, iyice kulak vermek gerek, o kadar hafif yağıyor.

***

Her davranışını karşılıklı fayda prensibine bağlayan, dayanışma gelenekleri yerine her kararından önce "Bu işten çıkarım ne?" diye düşünen kuşaklar geliyor...
Çok değer verdiğim bir lise öğretmeni anlattı: "Çocuklara son üç haftada çay vs. ne denk gelirse ikram ettim. Beraber yedik içtik. 10. sınıftan bir çocuk bahçede geldi yanıma, 'Hocam neden bize bir şeyler ısmarlıyorsunuz, neden kahvaltı yapıp yapmadığımızı soruyorsunuz, ne istiyorsunuz bizden, lütfen açık konuşun' demez mi! 'İyi kötü günlerimiz oluyor, ben sizi her durumda seviyorum, insan sevdiğine ikram eder' dedim. Baktı, baktı. Ne anladı bilemiyorum, ama ben anladım ki, sadece akıllarıyla bakmaya zorluyorlar."
Nasıl öyle bakmasınlar!
Günümüz aileleri feci; müthiş bir itiş kakış dünyası...
Çocukların kalpleri sevdikleri tarafından o kadar erken hırpalanıyor ki...

***

Yeni çıkan değerli kitaplara az yer veriyorum son zamanlarda; biliyorum, yanlış yapıyorum...
Mesela...
Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan yeni çıkan Münir Süleyman Çapanoğlu'nun (1894-1973) sağlığında yayımlamaya fırsat bulamadığı "Esrarengiz İstanbul" adlı eserinden sizleri mutlaka haberdar etmeliyim.
100 yıl evvelki İstanbul'un karanlık sokaklarını ve insanlarını gerçekten iyi bir kalemden tanımak istemez misiniz?
Meraklısı mutlaka göz gezdirmeli...

***

İkide bir "hayatı dolu dolu yaşamak"tan bahseden Insta fenomenlerinden fenalık geldi...
Hayat bardağının dibi deliktir arkadaşlar...
Dolmaz!
İNSAN gibi yaşayın, esas olan odur.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bu mu senin değerin? 01.08.2025 Cuma
Antlaşmalar aldatır 31.07.2025 Perşembe
Barış için çabalamış...mış! 29.07.2025 Salı
Bir çıldırma hali sanki 28.07.2025 Pazartesi
Güzel olacaksa, rutin hayatımız güzel olsun! 27.07.2025 Pazar
Haftanın notları: Anlamakta zorlanıyorum 26.07.2025 Cumartesi
Bir anda Bangladeş olmak... 25.07.2025 Cuma
Şaşırdık mı? 24.07.2025 Perşembe
Gazze o haldeyken, ben size ne anlatayım 22.07.2025 Salı
Yalan ama nasıl yalan! 21.07.2025 Pazartesi
Daha Fazla Gör