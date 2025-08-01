Bu mu senin değerin?

Belki başlangıçta iyi bir laf, anlamlı bir dikkatti...Ama artık ne zaman birinden işitsem, tüylerim diken diken oluyor.Hani herkesin ağzına sakız olandeyiminden söz ediyorum...Artık kimse sınırlarını bilmiyor ama çevreye sürekli(had) bildiriyor...Zeynep'in (Merdan) güzel ifadesiyle nasılbu!

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Şimdi kabul edelim ki...Hemen "Vay vay vay, ablam hoş gelmiş" hâlleri...Şarkıyı deli gibi sevmemizden belli...havalarından çok kısa süre sonra yüzgöz olunmuş iştahlar ve kankaların birbirinekurduğu tuzaklar falan, gırla...

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Ülke insanını resmedenBir türlüama bütünterimlerini ve önerilerini sular seller gibi ezberlemiş tipler var.Daha doğrusu,Beyaz yakalı çalışma ortamlarını esir alan hoyrat bir bencillik yani...

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İzlemeyen kaldıysa, izlesin, derim, ibretlik çünkü...Genç bir kadın, kendisini arayıp "Sizin şirkette açık bir pozisyon varmış, CV'mi göndersem insan kaynaklarına aktarır mısın?" diyen arkadaşını anlatıyor..."Yapamam" diyor, "Ben sana yardım edemem, senin ne faydanı gördüm ki sana faydam olsun...

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Bunlar nasıl havalar yahu!

Çok kararlıysan, azıcık nazik bir dille "yapamam" mesajı ver, bitsin, niye uzatıyorsun?

Her şeyi "fayda"ya bağlayan kafa yapısı, bu derme çatma şirket pozisyonlarına acayip değerler atfetmek, kendi değerini bu hâllerle belirlemek neyin nesidir?

Bu kadar incelikten yoksun biçimde çizilmiş sözde "sınırlar"ın gerçek "benlik" kavrayışıyla ne ilgisi var?

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NOT DEFTERİ

İleriye atılan anlar, akan anlar... İnsanlar halen hayatta olduklarını kendilerine sürekli hatırlatmak zorundalar... (DON DELILLO / Sessizlik)