İstatistikleri, uzmanların paraladıkları lafları, medyaya düşen haberleri falan geçin...Öğretmen tanıdıklarınız varsa, sorun...Çevrenizdeki velilerle konuşun...Anlayacaksınız ki...

***

Özellikle de lise öğretmenlerine...Bu yüzden okula ayakları geri geri giden öğretmenler var.

***

Bir dediye bir şey var ki fena!"Eğitimin önünde boynumuz kıldan ince" diyen veliler kalmadı, malum.Kalmasın da zaten!İttire kaktıra ilerleyen eğitim ortamımız melekler katından yeryüzüne inmiş değil elbette...Amadiyenfakat

***

Neden bu konuyu açtım?Bakın, medyadade bir sonu olmalı...Hayatımızın gerçek sıkıntılarından söz eden neredeyse kalmadı.Oysa buralarda yazıp çizmemiz gereken ne çok mesele var.

***

Geçenlerde bir X odasındanın konuşulduğunu farkettim, konuşmacı ve dinleyiciler arasındadostlarımın da olduğunu görünceodaya girip dinlemeye başladım...Ama ne göreyim!Yok yahu öyle bir şey!Bütün modelleri, görgüleri, esin kaynakları, örnekleri biziz...

***

Uzmanların dillerinden düşürmedikleri "empati" kavramının da bir faydası yok!

Çocuklar aynamız, orada direkt kendimize bakacağız...

Kıvırmadan tabii...

Sorun biz yetişkinlerde!

Kendimizi değiştirecek miyiz?

Var mı niyetimiz?

Bunu bilelim, sonra üzerine konuşacak daha çok şey var.

***



NOT DEFTERİ

İnsan kendi başına yaşayıp gidiyor da, yanı başında duran kitapta kendi hayatının tıpatıp anlatıldığından haberi olmuyor. (DOSTOYEVSKİ / İnsancıklar)