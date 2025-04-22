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Anasayfa Yazarlar Şu alçak propagandacılara kanacak mısınız?
HAŞMET BABAOĞLU
Şu alçak propagandacılara kanacak mısınız?

Şu alçak propagandacılara kanacak mısınız?

22.04.2025, Salı
Gençler bir kendinize gelin, Allah aşkına!
Ne kadar alçak ruhlu tip varsa...
Ne kadar siyonist propagandacı varsa, peşinize düştü...
Sizi kandıracaklarından eminler...
Niye?
Bir düşünün!
Eğitmenmiş, politikacıymış, sosyal medya hoparlörüymüş, niye bu kadar hevesliler?..
Önce ne dediklerine, ne iddia ettiklerine odaklanın...

***

Kaç gündür sosyal medyada bir fotoğraf dolaşıyor...
Enkaza dönmüş şehirlerinin orta yerinde Gazzelileri gösteren fotoğraf...
Üzerine hiç utanmadan şöyle yazmışlar: "Dünyada dört kutsal kitap vardır: Matematik, fizik, kimya, biyoloji... Bunları okumadıysan sonunda düşeceğin durum budur."
Kendilerine verdikleri ada bakılırsa, ateistlermiş...
Ateistin alçağı da bize düşüyor işte!
Ötekiler Stockholm, Oslo sokaklarında Filistin yanlısı gösterilere katılıyor; çok acı, çok!

***

Gençler...
Gazze'yi enkaz yığınına çeviren, küçücük çocukların derilerini jilet gibi kesip yakan bombaları matematik, fizik ve kimyanın "ürettiğini" biliyorsunuz, değil mi?
İki büyük dünya savaşında on milyonlarca insanın ölümünün geçen yüzyılın başında bilim ve teknolojideki gelişimle doğrudan alakalı olduğunu biliyorsunuz, değil mi?
Şunu da öğrenin artık...
Bilim ve teknoloji yarının dünyasında da kitlesel yıkımların baş sorumlusu olacak...Yani bu sözde bilimci(!) yaveliklere hiç gerek yok!

***

Dün akşam sosyal medyada 50'den fazla yerli ve yabancı ateizm hesabına baktım...
Hep Müslümanlar hedefte...
Hep mülteciler horlanıyor...
Netanyahu'nun dinine laf eden tek mesaj yok!
Hepsi siyonist propaganda mecrası...
Bunu bilin artık!

***


SEVGİLİ GAZETEM 40 YAŞINDA
Hep sokağın içinde oldu Sabah...
Hep güzel bir geleceğe inandı... 40 yıl içinde farklı kadrolar geldi geçti ama çizgisi değişmedi. Medyanın diğer ana akım gazeteleriyle farkı da hep bu oldu. Benim de dergicilikten günlük gazeteye geçişim Sabah grubunda başladı; önce Yeni Yüzyıl ve Yeni Binyıl'da editörlük ve yöneticilik, sonra Sabah Gazetesi'nin ikinci sayfasında köşe yazıları...
O yüzden iyi biliyorum...
Kurulduğu 22 Nisan 1985'ten bu yana her türden vesayetçiliğe karşı kavga verdi, bürokrasi koridorlarına sırtını dönüp "sıradan insan"ın yanında durmayı seçti...
15 Temmuz'daki duruşu ise asla unutulmayacak...
Gazetemle gurur duyuyorum.
Nice yıllara inşallah!

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