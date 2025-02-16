16 Şubat 2025, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar ‘Sakin olalım beyler’
HAŞMET BABAOĞLU
‘Sakin olalım beyler’

‘Sakin olalım beyler’

16.02.2025, Pazar
Soylulardan biri yeni imparatora "Yorgun görünüyorsun" der.
İmparator "İstediğim şeyi bulmak zor oldu" der.
Bak şimdi!
Nedir acaba aradığı?
"Ay" der imparator;
"Ayı istiyorum." Bir sessizlik olur, sonra soylu kişi sorar: "Ne yapacaktın ki ayı?" "Baktım, her şeye sahiptim, bir ay kalmış geriye, onu da istiyorum" der imparator...
Çılgındır, megalomandır, zalimdir...
Ama kendisine karşı bakışları görünce açıklar: "Delirmedim. Aklım hiç bu kadar başımda olmamıştı. Derdin ne diye soruyorsan söyleyeyim. Birden içimi bir alev sarıverdi; imkânsızın ateşiyle tutuşuyorum. Bu dünya yetmez oldu bana..."

***

Albert Camus'nun Caligula adlı piyesinden bu anlattıklarım...
Caligula kim?
Gaius, Julius Caesar Augustus Germanicus...
Yani Caligula adıyla bilinen ve MS 37-41 yılları arasında iktidar süren üçüncü Roma imparatoru. Hani seks manyaklığı, yıkanma takıntısı ve olağanüstü zalimliğiyle tanınmış ve "deli" diye bilinen imparator!
Bu iddiaların çoğu günümüz Roma uzmanları için şüpheli iddialar ve dedikodular, orası ayrı konu!
Peki benim aklıma Camus'nun piyesi nereden geldi diyorsanız...
Trump'ın Beyaz Saray'a geldikten sonraki hâllerini Caligula'ya benzetenler çıkıyor.
Kalktım, biraz araştırdım; Caligula üzerine hem tarihsel metinlere göz attım hem de edebiyat alanında yazılanlara...
Hayır! Sizi detaylara boğmayacağım...
Lakin, Caligula'nın hot zot halleri ve şaşırtıcı megalomanisi pek çok şey çağrıştırıyor.

***

Albert Camus'nun piyesi zekâ işi incelikler taşıyor...
Mesela bütün Roma ileri gelenleri henüz ilk başlarda bile Caligula'nın hâllerinden rahatsız olurlar...
Peki ne yapmalıdırlar? Sarayın ileri gelenlerinden biri, diğer soylulara şöyle der: "Bırakalım, Caligula yürüsün bildiğin yolda. Alkışlayalım onu yol boyunca. Onu omuzlarımızda çılgınlığa doğru taşıyalım. Elbet gün gelecek, bakacak aynaya yapayalnız bir kral görecek; etrafını ölüler ve kayıplarına yas tutanlar sarmış bir kral..."

***

Şunu unutmamak gerekir...
Caligula'yı böyle başına buyruk ve zalim kılan güç, daha sonra ondan şikâyet eden Romalı senatörlerdi.
Camus'nun piyesinde Caligula ortadan kaybolduğunda soylular şöyle konuşurlar: "Sakin olalım beyler, hiç değilse görünüşü kurtaralım, biz Roma İmparatorluğu'nu simgeliyoruz."
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Haftanın notları: Yaşanmamış anların hatıraları 15.02.2025 Cumartesi
Kimsesizlik 14.02.2025 Cuma
Büyük hesaplaşmaya doğru 13.02.2025 Perşembe
Asil Nadir’den bugüne... 11.02.2025 Salı
İşe sokan zekayla işi yaptıran “zeka” arasındaki fark 10.02.2025 Pazartesi
Halep’te bir Venezuelalı 09.02.2025 Pazar
Haftanın notları: Açık sözlülük bazen açık saldırganlıktır 08.02.2025 Cumartesi
Bir savaş suçunu normalmiş gibi tartışmak 07.02.2025 Cuma
Dünya deliriyor mu? 06.02.2025 Perşembe
İlk hangi savaş yaşanacak? 03.02.2025 Pazartesi
Daha Fazla Gör