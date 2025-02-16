Soylulardan biri yeni imparatora "Yorgun görünüyorsun" der.İmparatorder.Bak şimdi!Nedir acaba aradığı?der imparator;Bir sessizlik olur, sonra soylu kişisorar: "Ne yapacaktın ki ayı?"der imparator...Çılgındır, megalomandır, zalimdir...Ama kendisine karşı bakışları görünce açıklar:

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Caligula kim?Gaius, Julius Caesar Augustus Germanicus...Yani Caligula adıyla bilinen ve MS 37-41 yılları arasında iktidar süren üçüncü Roma imparatoru.Bu iddiaların çoğu günümüz Roma uzmanları için şüpheli iddialar ve dedikodular, orası ayrı konu!Peki benim aklıma Camus'nun piyesi nereden geldi diyorsanız...Kalktım, biraz araştırdım; Caligula üzerine hem tarihsel metinlere göz attım hem de edebiyat alanında yazılanlara...Hayır! Sizi detaylara boğmayacağım...Lakin, Caligula'nınpek çok şey çağrıştırıyor.

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Albert Camus'nun piyesi zekâ işi incelikler taşıyor...Mesela bütün Roma ileri gelenleri henüz ilk başlarda bile Caligula'nın hâllerinden rahatsız olurlar...Peki ne yapmalıdırlar? Sarayın ileri gelenlerinden biri, diğer soylulara şöyle der: "Bırakalım, Caligula yürüsün bildiğin yolda.Elbet gün gelecek,bakacak aynaya yapayalnız bir kralgörecek; etrafını ölüler ve kayıplarınayas tutanlar sarmış bir kral..."

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Şunu unutmamak gerekir...Caligula'yı böyle başına buyruk ve zalim kılan güç, daha sonra ondan şikâyet eden Romalı senatörlerdi.Camus'nun piyesinde Caligula ortadan kaybolduğunda soylular şöyle konuşurlar: