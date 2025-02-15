Rahatsızlarmış...Bu rahatsızlık; sorsanız, her şeyi anlıyorlar ama bu en önemli noktayı hiç anlamıyorlar.

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Geçenlerdeyazmıştı, not almışım:Çok haklı.Ama işin en fena yanı ne, biliyor musunuz?Bu kişiler etraflarına verdikleri rahatsızlığı çok büyük bir sarsıntı yaşayıncaya kadar fark etmiyorlar.

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Hep mızmızlanarak...Veya art arda talepler sıralayarak...Ya da o bitmez tükenmezanlamına gelenduygusal şantajlarla gerçekten sevilmemizmümkün mü?ısrarı var bir de...Hepsi imkânsız çaba...

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İnsan kaç yaşında olursa olsun,sorularına ruhen uzaksa..."Güzel fotoğraf verir" gibi yaşamaktan ötesini bilmiyorsa...Gerçekten sevilebilir mi?

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Birbirimizle iletişimin en kritik ve arızalı noktası...

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Çok söyledim, yine söyleyeyim...Kurbanlar verdin...Onlar da değişmeli miydi?

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Yaşlandıkça hatıralarla baş başa kaldım...Şükür ki, memnunum, itirazım yok!Ama Peyami Safa'nınadlı romanındaki o laf da hâlâ kulağımda çınlıyor:

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Medyaya yansıdı, görmüşsünüzdür...stent fiyatı üzerinden acil olarak ameliyatmasasına yatırılmış hastaya "15'e de var,18'e de, hangisini istersiniz?" diyor."Eh işte, nihayetinde özel hastane" diyen ve durumu normal karşılayan ne çok kişi çıkmıştır, eminim.Benim pek dokunaklı bulduğum bir nokta da şu...