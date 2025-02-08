Alman Korgeneral Andre Bodemann'a kulak vermeli mi?

Şöyle demiş: "Savaşta olduğumuzu düşünmüyorum ama artık barış zamanında da yaşamıyoruz."

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Bir yıldır sizlere "Küçük İsrail'e bakıp fikir yürütmeyin, esas olay Büyük İsrail'de" deyip durdum. Bugüne kadar anlamadıysanız ne kastettiğimi, bu hafta anlamışsınızdır.

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Trump'ı yorumlayan bazı televizyoncu arkadaşları da yeri gelmişken uyarayım: Açık sözlülük tek başına erdem olmaktan çıkalı çok oldu... Açıkça söylenenin ne olduğuna bakın! Bazen açık sözlülük, açık saldırganlıktır...

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"Güç iradesi" üzerinden kasılarak konuşmaya açık sözlülük demek nereden çıktı?

Zorbalıktır, saldırganlıktır.

Trump da tam bu noktada işte!

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Patavatsızca ortalığı kırıp dökecek laflar etmek ne zaman açık sözlülük olur? Hiçbir zaman...

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Açık sözlülük yalancılığın karşıtı değildir, yanılıyorsunuz! Yalanlar da açık açık ve kasıla kasıla söylenebilir; çok kolayca "dürüstlük" maskesi takabilir...

İtiraf edin ki, günümüzde buna pek sık rastlıyoruz.

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Sürekli karnından konuşanlardan sıkıldık elbette; zarif tavırların arkasına saklanan zalimliklerden...

Ama cıvık yıkıcılıklara ve dobra katillere karşı da uyanık olmalıyız.

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Narsist güç gösterisi dürüstlük maskesi takınca, inanalım mı?

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Bir de şu var: "Ben kendime bakarım" diyen, kendi başarısını her şeyin üstünde tutan biri gerçekten dürüst ve açık sözlü olabilir mi?

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Yalın hazlar, alçakgönüllü ama hakiki tercihler, idealizm... Nereye gitti bütün bunlar?

Herkes "başarı hikâyesi" peşinde...

O halde nasıl dürüst olabilirsiniz?

Ancak dürüst görünmeye çalışabilirsiniz ki, bu bambaşka bir şey.

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Dün Fatma Barbarosoğlu'nun değerli yazısını okurken "doomspender" (kıyamet günü tüketicisi/harcaması) sözcüğünün Batı dünyasında gündelik hayata hızlı girişine kafam takıldı...

Çok yeni ve moda bir kelime...

Umudunu yitirmiş insanların ellerindeki parayı son kuruşuna kadar tüketime harcaması...

Özellikle Avrupa bir tür 1900-1939 ruhuna doğru hızla ilerliyor.