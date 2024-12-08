Bu çok mühim vilayeti payitahta bağlayan İstanbul postasını ve binaenaleyh hükûmetin emirlerini bu vilayetlere getirenler ecnebilerdir.Ben Fransız gemisiyle geldim.", Vakit gazetesine gönderdiğitarihli mektupta böyle yazıyor...Malum diyeceğim de, artık yeni kuşaklar bu isimlerle haşır neşir değil; Akçura, Osmanlı son dönemi ve Cumhuriyet'in kuruluş yıllarının önde gelen "Türkçü" yazarlarından...1880'lerde İstanbul'a göç eden Kırım Türkü bir aileden geliyor Akçura.Şu sıralarda onunnagöz gezdiriyorum... 1912'de TürkYurdu dergisini çıkarmaya başlayanyazar, büyük savaştan hemen öncehac yoluna düşüyor, izlenimlerini debu mektuplarla aktarıyor.

***

Suriye sahillerinde ecnebi gemileri demiştik, değil mi?Şöyle anlatıyor Akçura:"Fransız gemileri, İstanbul'dan Beyrut'a geliyor, buradan da Suriye sahilindeki çeşitli şehirlere uğruyor, bahriye lisanı ile söylemek gerekirse kabotaj yapıyor. Ondan sonra dönüp Fransa'ya gidiyor.Halka bununla tesir ediyorlar."

***

mektubundanşu pasajı da aktarmalıyım:"Şehri kaplayan büyük binaların hepsinin mektep, hem de ecnebi mektep olduğu görülüyor.; Fransızlar, Amerikalılar, İngilizler, Almanlar, Rumlar, Ermenler, Yahûdiler hatta Türkler mektepler yapmışlar.

***

Neden böyle diyorum?Akçura'nın bir gece Beyrut'tan Yafa'ya doğru hareket edişini anlatan satırlarını okuyun, anlayacaksınız:"Gemi güneş batarken limandan çıkıp Beyrut arkada kaldığında,. Sıra yıldızlar gibi deniz kenarında uzanan şehrin pencere ışıkları arasından yarım saat kadar nur ışıkları saçıldı."