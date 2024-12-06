Bazen ekranda, sosyal medyada, orada burada rastlıyorum...Son zamanlarda sık olmaya başladı...O arada cep telefonlarına gelen banka ekstrelerine de göz atıyorlar mıdır acaba?Bilemiyoruz ama olağanüstü bir bilgiçlikle dinleyenlere öğretmelere doyamadıkları ortada...Anladınız, değil mi?söz ediyorum...

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Öyle şeyler söylüyorlar ki bazen...İçimden deli misiniz, divane misiniz, diye geçiriyorum...Mesela geçenlerde biri,diyordu...her şeyi bir kenara bırakıp nasıl olup dakendilerine güvenebileceklerini hiç düşünmemişbelli ki!Güvenmek nedir, güvenilir olmak nedir,ümüz nedir; bütün bunları bizzat kendimizçocuklarımız bu işin altından nasıl kalkacaklar?Böyle böyle ancakolurlar...Amatavsiyesi pek şık bir kalıp, havası var; orası kesin!

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Az önce tam bunu aklımdan geçirerek mahallenin çarşısında yürüyordum ki, karşı kaldırımda büyükannesinin kolundan sertçe çekiştiripdediği bir ilkokul çocuğu görmez miyim?Yavrucak aklından ne geçirdi o sırada acaba?Sınıfta parmak kaldırıp söz alabilmek için tepinemediği için miydi bütün bunlar?Yoksa büyükannesi onakızmıştı,bilemedim.Belki de arkadaşları gibi geveze olmadığı için kolundan çekiştirilmiştir...

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Hep yetişkinlere buradan seslendim.diye...Öyle sadecedeğil birçok şey...Basbayağı sosyal, siyasal, kültürel...

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Nereden nereye geldik?

Hiçbir donanımı olmayan gençlere "Önce kendine güven" dedik durduk, sonra da "Bu Z kuşağının patolojik bir özgüveni var" diye şikâyet eder hâle geldik.

Şimdi sıra çocuklara mı geldi?

Geçin bunları yahu!

Çocuklar için güvenli hayatlar üretin!

Var mısınız buna?

Yoksa?

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NOT DEFTERİ

İnsan ancak kaybettiği yahut kaybetmek üzere olduğu şeyleri böyle birdenbire sevmeye başlar... (R.N. GÜNTEKİN / Akşam Güneşi)