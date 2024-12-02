İstiyorlar ki...Bir yere odaklanıp başka her yere kör olalım...İstiyorlar ki...Sadeceolalım ama diğer bütün hasletlerimizi unutalım...İddialı olalım ama mantıklı olmayalım..Yok, öyle yağma!

***

yıllar sonra yurtlarına dönebilmeihtimalinin coşkusuna katılmaktan kendimizialıkoyabilir miyiz? Asla!Ama birkaç gün içinde olup bitenler karşısında"in ellerini ovuşturduğunu da görmezden gelemeyiz.

***

ndan buköşede çok bahsetmiştim...Şimdi hatırlamanın tam zamanıdır.Irak üç devlete bölünmüştü haritada...Suriye de farklı değildi ama dikkatinizi çekerim; kuzeydeki Kürt bölgesiTürkiye ve Irakla iç içe geçiyor;ise "yeni Suriye"ye bırakılıyordu.Daha da dikkat çekici yanı bu haritadadır...

***

7 Ağustos 2003'te Washington Post'ta daha sonra ABD Dışişleri Bakanı olacak Condeelezza Rice da açık açık şunu yazmıştı:Rice o zaman ulusal güvenlik danışmanıydı. Bakan olunca da İsrail'in 2006'daki Lübnan saldırısını "Ortadoğu'nun dönüşümü başlatıldı" diyerek alkışlamıştı.Bütün bunları niye hatırlatıyorum, biliyorsunuz değil mi?

***

Gelelim Esad'a...Bizimle diplomatik bağ kurmak konusunda ayak sürüdü. Şimdi Moskova'daki muhtemel "yeni hayat"ını her şeyden daha çok düşünmek zorunda kalacak Suriye'nin zalim lideri...Birincisi...İkincisi...

***

Bu ay çok sıcak geçecek...

2025 daha da sıcak olacak.

Milli birliğimizin üzerine titremek ve agah olmak zorundayız.

***



NOT DEFTERİ

Bir sır sezdiğini belli etmek, böyle sokaklarında serseri kurşunların dolaştığı ve sabahleyin köşe başlarında ölülerin sıralandığı yerde akıllı işi olmasa gerekti. (REFİK HALİT KARAY / Gurbet Hikayeleri)