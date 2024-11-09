"Trump pragmatik insan, nihayetinde çıkarına bakar" diyenler ne dediklerini tam olarak biliyorlar mı?

Trump'ın çıkarının bizim işimize yarayacağından nasıl bu kadar emin oluyoruz?

Ahlaki ilkeler ve politik duruşun yeri bu kadar mı hafif?

Harris'in temsil ettiklerine ve arkası pek karanlık maskesine sonuna kadar karşıydım, bu tamam!

Lakin bazı arkadaşlarımızın sırf Trump'tan umut çıkarmak için ileri sürdükleri fikirler de çok sıkıntılı...

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Trump konusunda umutlu atıp tutmalar ve gaz vermeler yerine dilek seviyesinde kalıp gelişmeleri beklemek en doğrusudur.

Cumhurbaşkanımızın şu sözü esasa işaret ediyor: "TEMENNİ ederiz ki, Trump'ın ikinci döneminde bölgede kalıcı barışın sağlandığı bir dönem inşa edilir. Biz barıştan ve huzurdan yanayız."

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Her yorumcu Trump'ın seçim kampanyasında ettiği sözleri cımbızlayıp ona göre bir gelecek çerçevesi çiziyor...

Ben de şunu masaya getireyim, oradan bakın geleceğe!

Çünkü önümüzdeki birkaç ay hararetin yükselmesine sebep olacak her şey bu cümlenin içinde mevcut...

"Amerika Birleşik Devletleri işgal altında; devletimizi yakında özgürleştireceğim."

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Şimdi soru şudur...

Küreselci oligarşinin dünya ve İNSAN'ın geleceğine dair planlarının işleyişine "kısa bir ara" verilecek mi?

Yoksa yeni bir pandemi veya başka bir global boyunduruk (iklimle ilgili acil durum mesela, vb.) gündeme getirilerek Trump'ın tetikleyeceği ulusalcı gelişmeler sonlandırılacak mı?

Yaşadık. Tekrar yaşamayacağımızın garantisi yok!

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İsrail'in başlattığı sürecin bizim kamuoyunda tam olarak anlaşıldığından emin değilim.

On binlerce çocuğu gözünü kırpmadan katleden bir devletle karşı karşıyayız...

Ne için?

Netanyahu "yeni düzen için" diyor...

Neymiş bu düzen, gerçekten üzerinde duruyor muyuz?

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Birleşik Krallık'a dikkat!

Küreselci oligarşi bu ülkede toplanıyor.

Trump'ın gelişi bunu hızlandıracak...

Sanıyoruz ki, sadece kıta Avrupa'sında siyasi düzen değişmeye zorlanacak...

Hayır, Birleşik Krallık da aynı kavşağa yaklaşıyor.

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Tam şimdi meraklısına tavsiye edeceğim bir kitap: Amerika Birleşik Devletleri Tarihi.

Şu günlerde 6 yaşına basan VakıfBank Kültür Yayınları'ndan çıkan kitabın yazarı Harvardlı tarihçi Jill Lepore.