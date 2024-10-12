Masal anlatıyoruz, sanıyordunuz...Abartıyoruz gibi geliyordu...diyorduk...Koskoca Avrupa'nın hâline bakın, anlayın; Ukrayna ve İsrail üzerinden iradesi teslim alındı, posaya çevrildi.Bu patırtı uzun sürecek...Sıkı durun!

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26 Ekim'de yapılacak Gürcistan seçimleri yeni çatışma ve yapılanmanın hattını belirleyecek.Tabii ABD'nin Gürcistan'da 26 Ekim'deki seçimden önce ortalığı karıştırmaya hazırlandığını söyleyenler de var.Yaşayıp göreceğiz.

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Unutarak, dikkatimizi dağıtarak, her seferinde tek bir yere odaklanarak hiçbir yere varılmaz ki...Gazze'de ne oluyor?Dikkat alanımızdan çıktı mı?Hafızanın kuytu raflarına aktarılmak üzere hazırlık mı yapıyoruz?

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Mırıldandı:

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TV açık...Bir bankanın genel müdürüyle röportaj yapılıyor.Şu sözü kulağıma çalınıverdi:Bankalar için sorun yok tabii, onubiliyoruz.Lakin baktım ki, toplumdan söz ediyormuş; ülkeden söz ediyormuş...Üzerinde öyle bir rahatlık, fena hâlde hafife alma tavrı var.Ama yüksek duvarlı malikânenden sürücülü taşıtla çık, gökdelendeki toplantı masana geç, otur tahlil yap...Eh, sonuç böyle oluyor.

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Sorarsanız, Üsküdar meydanını düzenliyorlar.Nasıl?En kalabalık sokaklardan'ın girişine zabıta demir parmaklıklı engel koyuyor mesela...Niye? Anlaşılır gibi değil.

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Şimdi sadece iştah var.Ölçü bu...Ve hiç DOYMUYORUZ.