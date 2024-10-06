Bilmiyordum...Neyi?'un müzikle derinden ilişkisini...İnsanlara olan yorulmak bilmez ilgisinden, tabiata aşkından, inatçı ve ısrarlı inanç yolculuklarından geriye müzikle derinden ilgilenecek pek vakit kalmamıştır diye düşünüyordum.Tamam,romanını yazmıştı, doğru!Yasnaya Polyana'daki çiftliğine müzisyenler gelip gidiyorlardı, bunu da biliyordum elbette ama o dönem Rus soyluları ve aydınları için bu tür şeyler olağan hayat tarzıydı...Yanılmışım...

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Besteci olan büyük oğlu'un anıları bütün bakışımı değiştirdi...Sergey diyor ki: "Ayrıntılarını yazarım bir gün...Zaten bu dev yazar hep şaşırtır insanı.Bu konuda son not olarak şunu düşeyim...Tolstoy, Kafkasya'da halk türkülerine vurulmuş vehayatının sonuna kadar sürmüş...

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Bir iki kez ara verdim diye, pazar günleri Tolstoy'dan, Dostoyevski'den, Çehov'dan söz etmeye son verip vermediğimi soruyorsunuz...Hayır, daha böyle sürer gider.Çünkü bu adamlar, büyük çağ dönümlerinde peşlerini bırakmamamız gereken edebiyat ve hayat patikaları...Tolstoy'u sık sık ziyarete gidiyorum...Dosto ile dışarıda buluşuyor; yine huzursuz, yine yakınmalarla dolu...Çay sohbetinden sonra evime dönüyorum...

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Bugün Tolstoy'dan iki alıntı koyup sonra yazımı kapatayım...Şunu yıllar önce bir defterime kaydetmişim, şimdi birlikte okumanın tam zamanı...

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Bir alıntı da yukarıda sözünü ettiğim Kroyçer Sonat'tan...1889'da bu sözleri romanınıniçine yedirmiş Tolstoy.Bugünkü şehirleri görseydi bir de...