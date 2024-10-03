Gülmeyin!Biden, sanki bilmiyormuşuz gibi böyle dedi...Dünyanınlarının hiç şüphesi yok ki bundan!Ortalığı bulandıranlar sadece siyasetçiler ve siyonizme bağlı medya kuruluşları...Böyle giderse, onları da ciddiye alan kalmayacak...

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Aslına bakarsanız...Daha kriz başladığı anda Biden'dan Blinken'a, hepsi "Ben de siyonistim" deme yarışına başladılar...Neden?Çünkü yenigösterime girdi.Artık ABD tartışmasız biçimdedir...

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ABD'yi İsrail'den ayırarak konuşmak bir siyasetçinin mecburi söylemi olabilir amaPeki ne oluyor?Ukrayna krizinde devamlı Rusya'ya bakmak hata olur.Zavallılaşmış Almanya'ya bakın; diz üstü çökmüş AB kurumlarına bakın; esas hikâyeyi anlayacaksınız...Tıpkı...2010'dan beri ağır ağır Ortadoğu'nunsının bile dönüşmeye başlaması gibi...Mesela Prens Selman'a bakmak, çok şeyi daha anlaşılır kılıyor.

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Şimdi kritik noktaya yaklaştık...İran cidden hırpalanacak mı? Yoksa kıyıya; denklemin dışına mı itilecek?Şöyle bir düşünün...Rusya'nın başı zaten kendi topraklarında belada...Çin, "Bana açılacak savaşın vaktini mi beklesem veya Batı'yla bütünleşsem mi?" hesabında...

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Türkiye ne yapmalı?

İlk iş olarak...

İçeride hiçbir "çıbanbaşı"nın ağırlığı hissedilmemeli artık.

Toplumsal huzursuzluk kaynakları (enflasyon, adaletten şüphe, sokakta adi şiddet, vd.) hızla kurutulmalı.

Ve Suriye ile Irak'ın yapay sınırları içinde "hakiki Misak-ı Milli" çizgisi oluşturulmalı...

Savaş, uzun bir süre kapımızda vaktini bekleyecek çünkü...

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NOT DEFTERİ

Savaşı, ancak ne zaman savaşılıp ne zaman savaşılmayacağını bilen kazanır. O zaman, düşmanın hazır olmadığı zamandır. (SUN Zİ / Savaş Sanatı)