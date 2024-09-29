Kıbrıs açıklarında ılık bir bahar havası başladı; etrafa olgun ve hoş bir koku, yeni kesilmiş geçkince bir karpuz kokusu yayıldı.Güvertede yataklarını yan yana serdikleri Şamlı yolcu bu rayihanın denizesindiğini söylüyordu; ağaçlar çiçekte imiş..."

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İlk basımı 1941'de yapılan ve başyapıt niteliği taşıyanromanı yukarıdaki satırlarla başlar...Kereste yüklü köhne şilep denizden Beyrut'a doğru yaklaşmaya başlar ve sonrası kokular, tatlar, hayaller ve hayal kırıklıklarıyla gelir.Malum, Refik Halit 1922'de 150'liklerle birlikte yurtdışına çıkarılmıştı.Romanın başkahramanlarından Hilmi Bey de yazarımız gibi sürgündür ve hâli şöyle anlatılır:

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Edebiyatla kendimizi aldatalım diye değil elbette...Biraz dabaşka yöne bakalım;mesela bölge insanının gündelikhayatının geçmişini bilelim diye...Yerim yine sözümü tamamlamaya yetmeyecek ama olur ya, aklınızda bulunur, bir gün bu kitabı ve ötekileri alır okursunuz...Bu notu düşmek için bahsediyorum Sürgün'den...

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Hilmi Efendi hem İstanbul'daki kızı Seher'in hasretiyle yanmaktadır hem de yeni bir hayatın hayallerini kurmaktadır..."Lübnan köylerinde, üç odalı, yeni yapı, tertemiz, ferah bir ev;; hem gölge, hem ışık içinde, hem serin, hem ılık bahçesinde bir kilim seriliyor, otururken başından aşağı turunç çiçekleri dökülüyor ve ciğerlerine denizin iştah açan havası doluyor.Ve evin içinde, elinin altında Seher ..."

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Bilenler bilir,demek, kokular, tatlar, renkler demektir.Hilmi Efendi'nin Cebel'den şehre (Beyrut'a) indiği akşamı tasvir ettiği şu satırlara bayılırım...Havadaçoğu defa, birbirine karışarak darsokakların kirli imbiğinde alkolleşmişbir amonyak ve mazot kokusu dolaşır."