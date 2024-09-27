27 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu
HAŞMET BABAOĞLU
Gelecek, nasıl gelecek?

Gelecek, nasıl gelecek?

27.09.2024, Cuma
Kabul edin ki, haberiniz olmadı...
On milyonda bir rastlanan hastalıkları bile manşete çıkaran global medya, bu haberi iki üç satırla verip geçti.
Oysa daha sonra yeri geldiğinde kamuoylarına "Biz bu paktın şartlarını eylül ayında imzalamıştık" denilecek...
Ne paktı peki bu?
Birleşmiş Milletler Gelecek Paktı...

***

Hani size burada bir yıl önce sözünü etmiştim; "Eylül 2024'te dünyanın geleceğini global sıkıyönetime bağlayacak çok önemli bir zirve yapılacak" diye...
BM Genel Kurulu'ndan hemen önce o zirve yapıldı ve Türkiye dâhil 143 ülkenin oyuyla Gelecek Paktı kabul edildi.
Brezilya, Güney Afrika gibi ülkelerin en azından çekimser kalacağı düşünülüyordu, olmadı; endişelerini belirtip tartışmayı kapattılar.
Lakin diplomatik yakınlıklara aşırı önem veririz de sistemin devletlere vurduğu kelepçeleri hep unuturuz.
Oy vermeyenler Rusya, İran gibi ülkelerdi.
Çin çekimser kaldı.

***

Bu bilgileri niye size aktardım?
Şundan...
İsrail'e zerre sözünü geçiremeyen...
Ukrayna savaşını Batılı hegemonların hesaplarına terk eden BM...
İstiyor ki...
"İklim, orman yangınları ve salgın gibi global şoklara karşı acil ve güçlü müdahale gücü" oluşturulsun...
İstiyor ki...
Herhangi bir devletin iç yargı sürecine bağlı olan "dijital teknoloji" ve "bireysel haklar" hakkında global yasa ve müeyyide oluşturulabilsin...
Rusya, bu teklifleri "ulusal yetki alanlarına saldırı" olarak değerlendirdi.
Doğruyu söyleyin, haksız mı?

***

Bizler BM Genel Kurulu'na odaklanırken dünya bu zokayı şimdilik yutmuş görünüyor...
Ancak şu notu düşelim...
Çin ve Rusya'nın Güvenlik Konseyi üyesi olmasının BM'nin "küreselci" projelerinde hiçbir engelleyici etki üretmediğini bir kez daha gördük.
Global finans sistemi ve küreselci oligarşi bu iki ülkeden daha güçlü. NOKTA!

***


NOT DEFTERİ
Ağlamak istiyordum, fakat yüzümdeki makyaj engel oluyordu. Çatlaklarına karşın güzel olmuştu; gözyaşları berbat edebilirdi onu. Gerekirse işim bittikten sonra ağlayabilirdim. (HEINRICH BÖLL / Palyaço)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gerçekten milletler birleşinceye kadar... 26.09.2024 Perşembe
Dünyadan bihaber kalma siyaseti 24.09.2024 Salı
Dünya tepe taklak yuvarlanıyor 23.09.2024 Pazartesi
Gecenin bir vakti İstanbul 22.09.2024 Pazar
Haftanın notları: Anlayın artık! 21.09.2024 Cumartesi
Açıklamalar açıklamıyor 20.09.2024 Cuma
Birleştirilmiş Milletler... 19.09.2024 Perşembe
“Hastayım, öyleyse varım” zokası 17.09.2024 Salı
“Ne yapıyoruz biz abi ya!” 16.09.2024 Pazartesi
‘Hâlâ dünyanın sonu gelmedi’ 15.09.2024 Pazar
Daha Fazla Gör