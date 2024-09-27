Kabul edin ki, haberiniz olmadı...On milyonda bir rastlanan hastalıkları bile manşete çıkaran global medya, bu haberi iki üç satırla verip geçti.Oysa daha sonra yeri geldiğinde kamuoylarına "Biz bu paktın şartlarını eylül ayında imzalamıştık" denilecek...Ne paktı peki bu?

***

Hani size burada bir yıl önce sözünü etmiştim; "Eylül 2024'te dünyanın geleceğini global sıkıyönetime bağlayacak çok önemli bir zirve yapılacak" diye...o zirve yapıldı veTürkiye dâhil 143 ülkenin oyuylaBrezilya, Güney Afrika gibi ülkelerin en azından çekimser kalacağı düşünülüyordu, olmadı; endişelerini belirtip tartışmayı kapattılar.LakinOy vermeyenler Rusya, İran gibi ülkelerdi.Çin çekimser kaldı.

***

Bu bilgileri niye size aktardım?Şundan...İsrail'e zerre sözünü geçiremeyen...Ukrayna savaşını Batılı hegemonların hesaplarına terk eden BM...İstiyor ki...oluşturulsun...İstiyor ki...Herhangi bir devletin iç yargı sürecine bağlı olanvehakkında global yasa ve müeyyide oluşturulabilsin..., bu teklifleriolarak değerlendirdi.Doğruyu söyleyin, haksız mı?

***

Bizler BM Genel Kurulu'na odaklanırken dünya bu zokayı şimdilik yutmuş görünüyor...

Ancak şu notu düşelim...

Çin ve Rusya'nın Güvenlik Konseyi üyesi olmasının BM'nin "küreselci" projelerinde hiçbir engelleyici etki üretmediğini bir kez daha gördük.

Global finans sistemi ve küreselci oligarşi bu iki ülkeden daha güçlü. NOKTA!

***



NOT DEFTERİ

Ağlamak istiyordum, fakat yüzümdeki makyaj engel oluyordu. Çatlaklarına karşın güzel olmuştu; gözyaşları berbat edebilirdi onu. Gerekirse işim bittikten sonra ağlayabilirdim. (HEINRICH BÖLL / Palyaço)