Çöl, su ve birkaç ağaç bir araya gelirse...Bilen bilir, renkler bir anda buharlaşır gibi olurlar, hemen ardından tekrar ortaya çıkarlar...Nasıl?Fotoğraflar çok donuk, çok "an"lık kalıyorlar.Bazen kendi kendimize, içimizden mırıldanarak da olsa,Sürgün romanında şöyle anlatır o yarım saat içinde renklerin girdiği hâlleri:sonra oköpükler ve kaynama kesilir; önünüzdene tam ışığa, ne de tam boyayabenzeyen duru, şeffaf, havadanhafif renkli bir eser kalır."

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Geçen pazar Refik Halid'inromanından söz ederken, aklıma takıldı...Sonra kitaplığımdaki bütün kitaplarını çıkardım,baktım.Çoğunlukla tasvirlerinin altını çizmişim.Çünkü her tasvirinde bütünyı mecazlarla baştan kurup okuru içine sokuyor; yetmiyor, üzerinde durdurup düşündürüyor.Mesela şahane romanı'nda denizin çölle yan yana gelişinine güzel anlatır: "Çölle denizdevar. Çöl denizeküsmüş, başını almış, buralara gelmiş,somurtmuş yatıyor. Seraplarbelki de ara sıra zihninden geçenhatıraların akisleridir."

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Refik Halid'intanımlamasınada hayranım.1947'de yayımlanan Anahtar'da Perihan'ı nasıl anlatıyor, biliyor musunuz?Peki...Bir sabah vakti,nasıldır?Onu da en iyi yazarımız bilir ve Yeraltında Dünya Var'da şöyle kelimelere döker:"Sanki bu sabah benim kalbimin yerinde o balon duruyor, pörsüklüğünü görüyorum,alıyorum. Çocukluğumdaki balonu sünepeleşmiş bulduğum zaman; orta parmağıma takar, çeker, sonra yırtar, parçalar, atardım. Göğsümün içindekine aynı şeyi yapamadığıma kızıyorum."Bilmem kaçıncı kez okurken, içimden of dedim,