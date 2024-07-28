Kuşluk vaktiydi...kır yürüyüşünden dönüyordu.Leylak dallarıyla kaplı kameriyede Feneçka'yla karşılaştı. Genç kadının elinde yeni koparılmış güller vardı.Bazarov, "Buket mi yapıyorsunuz?" diye sordu."Ama daha çok erken.""Sıcakta zor" diye karşılık verdiFeneçka, "sıcak basmadan toplayayımdedim. İnsan zaten zor nefes alıyor."Yeni mezun hekim Bazarov eliniuzattı..."Nabzınıza bakayım!" Sonra gülerekdedi.Genç kadın çığlık attı.

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Turgenyev'in gençliğimde beni pek etkileyennı kitaplığımda bulamadım.İnternete de bakmadanÇünkü Feneçka'nın son cümlesi bugünlerde zihnimde çınlayıp duruyor.Şimdi kimseler okumuyor bu romanı;"klasik" olmaktan çıktı, demodeleşti, zamana yenildi.Geçen pazar günlerinde yazdıklarıma baktım.Oysa hem Tolstoy'un hem de Dostoyevski'nin hayatında bu zarif, hâli vakti yerinde ve dost canlısı yazarın önemli bir yeri var.

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Lev Tolstoy gençken Turgenyev'in Petersburg'daki evine yerleşmişti...Evinde davetler vermesiyle tanınan Turgenyev ondan hafif alaycı biçimde şöyle bahsediyordu:Öyle ya...Tolstoy birden odasından bağıra çağıra çıkıyor, iddialı görüşleriyle yemek masası etrafında toplanan Petersburg sosyetesinin kafasını dağıtıyor, ne yediğine bile bakmadan sofradakileri ağzına tıkıştırıp sonra tekrar odasına gidiyordu...Sonunda Turgenyev dayanamamış ve Tolstoy'u evinden göndermişti.

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Dostoyevski ile Turgenyev'in ilişkisi ise çok gerilimliydi.Ecinniler'deki Karmazinov karakterinin Turgenyev'in karikatürü olduğu söylenir.Turgenyev buna çok sinirlenmiş, sonunda bütün bağını koparmıştı.

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İki yerli ve tabir caizse "Doğucu" yazarın "Batıcı" Turgenyev'leBir kader gibi, değil mi?Doğu ezilir.Uzun hikâye...İleride detaylarıyla anlatırım...