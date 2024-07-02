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HAŞMET BABAOĞLU
Sakin ve akıllı olmaya mecburuz

Sakin ve akıllı olmaya mecburuz

02.07.2024, Salı

Son zamanlarda kırgınlığa sebep olan ve hayal kırıklıkları üreten çok şey var...
Tamam!
Şöyle bir geriye çekilip topluma, iktisata, gündelik hayatımıza, insanların ruhlarındaki ve toplumsal ahlaktaki çözülmeye bakınca...
Hepimizi öfkelendiren çok şey var...
O da tamam!
Lakin bir dakika!
Bu duygular ne kadar hakiki olurlarsa olsunlar, asıl ihtiyacımız olan şey sükunet ve akılla davranmaktır...
Kaosa yol açacak her davranıştan uzak kalmaktır.

***

Çevre ülkelerin yakın zamanlarda ve şimdi yaşadıklarına bakın...
Geçen yüzyılın ilk yarısına bakın; "olmaz, olmaz" denilenlerin nasıl oluverdiğini bir daha gözden geçirin...
21. Yüzyılın nasıl bir dijital fırtınayla gelip insanı serseme çevirdiğini düşünün...
Öfkeyle kalkıp zararla oturacağımız yollardan bize ne!
Bize hem tek tek kişiler oalarak, hem de siyaseten akıl gerek...

***

Kızacaksınız belki ama...
"Ben kendi dünyama, kendi çevreme bakarım arkadaş, isyanlardayım" demek boş artık!
Küçük itirazların; şahsi kırgınlıkların, kendi hayat çerçevemizde huzur arayışlarımızın, durmadan yakınarak çözüm bulacağımızı sandığımız dönemlerin tedavülden kalkmak üzere olduğunu görmüyor musunuz?

***

Bir çağ dönümündeyiz.
Şaka değil, uydurma değil, gerçek...
Hem insanların, hem de milli devletlerin köşeye sıkıştırıldığı bir çağ dönümünde...
Coğrafyaların değiştirilmek istendiği bir aşamadayız.
Böyle bir dönemde öfke patlamaları ve provokasyonlara kapılıp gitmek çilemizi daha da büyütmekten başka işe yaramaz.

***

Sakin kalmak zorundayız.
Kırgınlık mı var?
Onu da sakin biçimde, yeni yollar bulup siyasal iradeye dönüştürmeliyiz.
Siyaset yeniden tabana yayılmalı...
Siyasetçiler "iş adamı" gibi davranan tipler olmaktan hızla çıkmalı!

***


ESKİ DÜNYA YIKILIYOR
Tam bugünkü yazımı yazarken önemli bir Rus tarihçi ve düşünür olduğuna inandığım Andrey Fursov'un telegram kanalından şu sözleri önüme düştü...
"Eski dünyanın yıkılışını yaşıyoruz. Bu çok ciddi bir şok. Bu dönem insanlardan iki yalın şey talep ediyor: İrade ve akıl. Durumu anlamya çalışın ve panik yapmayın! Birçok şey eskisi gibi olmayacak. Bize ait olan alanlarda yüksek sosyal adalete sahip olma iradesi bu tutumdan geçiyor."

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