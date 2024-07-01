Yok, yok!Öyle değil...Faturaların, iş yeri zorbalıklarının, güncel siyasi kavgaların, bitmez tükenmez beklentilerin, uluslararası endişelerin ötesinde...bir duyuş ve kavrayışolarak ne yaşıyoruz?Söyleyeyim...Merkezinde her zaman olumlu hayaller ve hakikatler taşıyan gelecek fikri şimdi uzak durulacak bir şeye; neredeyse bir tehdite dönmek üzere...Ömürler uzadı, sağlık dallandı budaklandı, bilgi arttıkça arttı, teknoloji hayat kökten dönüştürmek üzere...Ama insanınsini azaltmadı bütün bunlar.Şimdi kim geleceğin ufkuna gönül rahatlığıyla ve dik durarak bakabilir?

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Ne diyorum ben yahu?Hele şu "Uluslararası İlişkiler" denen disiplinin akademsiyenleri...Koskoca adamlar "Bir zamanlar ben ABD'de okurken" çocukuğundan bir türlü çıkamadılar; nerde kaldı yaklaşmakta olan krizi doğru düzgün anlatabilsinler...Geçen gün biridiyordu elinde çubuk,kıkırdayarak..." denilen şeyin gerçekliğinden akademik hayatı boyunca bir kez şüpheye düşmemiş adamlar mı anlatacak bize geleceği?ABD'nin Irak işgali sırasında Felluce'de taktik nükleer silah kullandığını bile zihin envanterine almamış tipler..Ayrıca 3. Dünya Savaşı belki de"nden ibaret olacak; bunu hesaba katıyorlar mı acaba?Hepsinde gülünç bir "" havaları...Ne yaşadığımızı, nasıl yaşayacağımızı bunları dinleyerek anlayabilir miyiz?

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Gelecek, ötede değil üstelik.

Geldi...

Sürekli geliyor.

Manav ayşe kadın fasulyenin fiyatını söyleyince poşeti tezgaha geri döktüğünüz şey geleceğin ta kendisidir...

Durmadan büyüyen borç, geleceksizliğimizdir.

Bunları daha çok konuşmamız gerekiyor.

Ve geleceği kurtarmak için medyatik budalalığı terk etmek gerekiyor.

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NOT DEFTERİ

Uyuyabildin mi, Blake? Bize tuhaf bir hava getirdin. Dün gece olağanüstü bir fırtına vardı ve hepimiz kuş rüyaları gördük! (J. G. BALLARD / Sınırsız Rüyalar Diyarı)