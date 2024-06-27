Çarşıya çıktım...Son yirmi yılın etkileriyle gelişip canlanmış bir semt çarşısı...İki caddesi var.İkisinde de hem yaya hem de araç trafiği coştukça coştu.Çekiciler harıl harıl çalışıyor falan...

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Kafamı kaldırıp ağır ağır yürüyorum...O da ne!Hepsinden ellerinde poşetle 16-18 yaşlarında gençler çıkıyor; harçlıkları buna yetiyor;de artık o kadar pahalı ki...Ve hepsinin önünde kurye motorları park etmiş; siparişlerin hazırlanmasını bekliyorlar.Oysa sadece bir yıl önce topu topu iki çiğ köfteci vardı bu çarşıda...Kafede saatlerce oturup evlerin boğucu havasından biraz uzak kalarak geyik yapılıyor; midelerdeki ziller de yan taraftan alınan çiğ köfteyle susturuluyor.Kötü beslenme mi?Geçiniz...Çocukların buna odaklanacak ne ruhsal ne de maddi hâlleri var!O da kaç hafta bu fiyatla gider, bilemeyiz.

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Geçen gün tatil ve tatilcilerden bahsederkenve bunun bizi hoyratlaştırmasından söz açmıştım hani...Bugün kaldığım yerden devam edeyim istiyordum...Lakin çarşıdaki yürüyüşüm beni duvara çarpmış gibi sersemletti.Biliyorsunuz, yeme içme alışkanlıklarımızdaki değişimler sadece kültürel bir formdan ibaret değildir; bunun sık sık altını çiziyorum.Lokantaların dökülmesi, birçoğunun kapanması;tost büfelerinin bile sinek avlamaya başlaması...Ve gençlerin çareyi çiğ köftede bulması falan...açık yansımalarıdır.

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Ah, ah!

Tanıdığım siyasetçileri kollarından tutup şu orta hâlli çarşıda gezdirmek istiyorum.

Bir derlenip toparlanırlar mı o zaman?

Ama biliyorum, o sırada telefonları çalacak; "business" olayına kapılacaklar.

Ve anlatmak istediğimi fark etmeyecekler bile belki de...

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NOT DEFTERİ



Dert ve felaket insanları en çok umuda sarıldıkları zamanda hırpalamaktan zevk alır. (H.Z. UŞAKLIGİL / Mai ve Siyah)