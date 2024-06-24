Uzun tatil bitti...Tatili oraya buraya giderek geçirenleri de bitirdi anladığım kadarıyla...tanıdıklarım var.Gerginler...Oysa bütün çabaları azıcık gevşemek içindi...

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Tatil yöreleri de bitmiş; bitirilmiş.MarketlerdeSosyal medyada ormanların içindeki çöp dağlarının videoları var; dünya güzeli Fethiye sahillerinde bırakılmış pet şişe, çocuk bezi, plastik kap, poşet yığınlarına akıl erdirmek imkansız.Bazı "okumuşlar" göçebeler gibi diyorlar bu manzaralara...Bilmem ki...

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Bütün sosyal kesimleri etkileyenmı bu?Bir tür "" hali mi?Bir daha asla oraya gelinmeyecekmiş gibi; bir daha asla böyle bir tatil imkanı kazanılmayacakmış gibi yaşayıp geçmek...Niye böyle söylüyorum?Çünkü güneyde çok şık bir otelde çalışan tanıdığım telefon edip "" dedi.

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Günümüz insanı içinde istikrar yoksa geleceğe dönüp bakmaktan korkuyor.İstikrara güven kayboluyorsa, gelecek bilinmeze devrediliyor.O zaman çöpü kaldırmaya uğraşmak gereksiz...Sadecede denize giriliyor, yeniyor, içiliyor,

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Bu arada İstanbul'un uzak köylerinden birinde yaşayan bir dostum mesaj attı: "Vahşice her yere saçılıp bırakılan çöplerle kilosu 150 lira olan bamya arasında bir bağ var mı?Var.Bu bağı göremeyen hiçbir şeyi anlayamıyor demektir.

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Tatilcilerin çöpü deyince sadece nesneleri anlamayın...

Ruhsal çöpler, hasetler, hayal kırıklıkları, kavgalar, gürültüler, berbat şımarıklıklar...

Bunlar da dahil...

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NOT DEFTERİ



Borç, şimdi tüketmekte olduklarımız için geleceğimizin bir kısmını devretmektir (...) Borçlananlar dünyanın yakında batacağını biliyorlarsa, yahut başkalarının geleceğini önemsemiyorlarsa, ne oluyor peki? (FRANCO BERARDI / Gelecekten Sonra)