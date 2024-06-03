03 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu En baştan, tam bu noktadan...
HAŞMET BABAOĞLU
En baştan, tam bu noktadan...

En baştan, tam bu noktadan...

03.06.2024, Pazartesi
Sıra dışı değişimleri anlamak mı istiyorsunuz?
Sıradan, basit şeylere bakacaksınız...
Gündelik hayatlara...
Oradaki dönüşüme bakacaksınız.

***

AK Parti yönetim kadrolarından bazı tanıdıklar İstanbul'a geldiklerinde biraz "laflamak" için araya ortak dostlarımızı sokarlar...
Her şey zaten görmek isteyen için gayet açık biçimde ortada olduğu için...
Çok sıkılırım böyle buluşmalardan ve teklifleri atlatırım.
Kırk yılda bir "tamam, çay içelim konuşalım" dediğim oluyor; işte o buluşmalarda son zamanlarda dikkatimi bir nokta çekiyordu...
Partili arkadaşlar öyle alçakgönüllü mekanlarda çay içmekle falan tatmin olmuyorlar.
Parıltı yerlerde görünmeyi seviyorlar; "önemli kişiler" magazinine bayılıyorlar.
Oysa eskiden muhalefetle aralarındaki gündelik hayata dair farkları tam da bu noktadaydı; bunlara önem vermezlerdi.

***

Geçen yıl...
Mahallemdeki gayet düzgün bir mekanda oturup sohbet ettikten sonra etrafına "yahu Haşmet abi buralarda mı vakit geçiriyor" diye dudak bükeni bile çıktı.
İstanbul'daki üst düzey partili arkadaşlarda da aynı sıkıntı vardı, doğrusu...
Üstelik siyaseti de "business" konuşur gibi konuşmaya başlamışlardı.
Sonuç?
Halkın gözünden hiçbir şey kaçmaz.

***

Şimdi partinin Kızılcahamam kampına dair haberleri okurken zihnimden yine bu manzaralar geçti...
Kamptan sosyal medyaya yansıyan görüntü ve sözlere baktım...
"İşte hepimiz buradayız, şu başkan da burada, bu başkan da gelmiş, yine el eleyiz, tatil de yapmışız bakıyorum, vs." izlenimleri...
Hani insan yanında biraz "mahcubiyet" de görmek istiyor.
Hiçbir şey olmamış gibi davranılmaya devam edilsin istemiyor.

***

AK Parti'nin liderinin daha kamp başlamadan söylediği şu sözler kritik önemdeydi: "Biz elitlerin değil, kimsesizlerin partisiyiz. Millet bize bakınca hep kendini gördü. Bizim rotamızı da, siyasetimizin hududunu da millet çizer. "
Bir daha başlanacaksa...
En baştan ve tam bu noktadan başlanmalı...
Partinin seçmeni hızla bu sözlere kulak verilsin istiyor.

***


NOT DEFTERİ
Günde bir dolardan daha az parayla temiz su bulamadan yaşayan biriyle, tek başına sadece ikramiyesi bir Kuzey Afrika ülkesinin eğitim bütçesinden daha büyük olan "evrenin efendileri" arasında nasıl bir ortak zemin olabilir? (YANIS VAROUFAKIS / Başka Bir Şimdi)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yaralara bir günlük merhem 02.06.2024 Pazar
Haftanın notları: Yaz mı geldi? Sahi mi? 01.06.2024 Cumartesi
Böyle geldik de böyle gider mi? 31.05.2024 Cuma
Görmezden gele gele... 30.05.2024 Perşembe
Asıl İsrail... 28.05.2024 Salı
Bak! Dur ve bak! 27.05.2024 Pazartesi
Haftanın notları: Zor zamanlar 25.05.2024 Cumartesi
Siyaset bunlarla dolacak, daha başlardayız 24.05.2024 Cuma
Hiç uzatmayalım gerçek ortada 23.05.2024 Perşembe
Kazanın nedeni kadar önemli başka sorular 21.05.2024 Salı
Daha Fazla Gör