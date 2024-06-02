"Bize adanmış bir toprağı mahvettik" diyordu bir yazar.Sevinçler yerine kederleri çoğalttık; toprağın bereketini aldık...Biliyorum, bu satırları yazdığım sıradayeryüzünün her köşesine sıçramakta...Acılar durmadan büyüyor.Biraz daha yaz konuşsak, diyorum.Bir günlüğüne mesela...Bize iyi gelir mi?Merhem olur mu?

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nasıl da sarsıcı biçimde söylemişti: "Nasıl olsa çıkıp gelecektir yaz, amahiçtasa etmeksizin bir sessizlik ve iç genişliğiylebekleyenler için gelecektir. Her geçen günyeniden öğreniyorum bunu, acıların eşliğindeöğreniyorum."

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Günler uzuyor...Andre Gide bunademişti...Ağaç gölgelerine mi?Sıcaklık artıyor...Saatler sanki ağırlaşıyor.Dursan zalim olanı fark edecek, kederi yenecek, sevinçle buluşacaksın belki, diyor...

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Dün kitaplığımdaki içinden yaz geçen romanlara göz attım...Yazı anlatan satırların altını çizmiş miyim diye...'nin çok sevdiğim'nde şahane yaz mevsimi tasvirlerivar diye hatırlıyordum.O satırları ararken karşıma çıkan, altı kırmızı kalemle çizilmiş satıra bakın: "Sevdiklerimiz vardır ki ayrı bulunduğumuz zamanlarda sık sık düşünürüz; ayrılığın sevgimizi artırdığını duyarız. Fakat vaktaki kavuşma zamanı gelir. Onlar yabancı bir tavırla, lakayt bir bakışla bizi karşılarlar. Anlarsınız kiGüz satırları bir nevi...

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Lawrence Durrell'ın ""nde aradığımı buldum tabii..."dan söz eder bir yerde yazar...Birbiriyle sıkı sevgi bağları olan arkadaşlar için son yazdır gelen...Bir daha hiç bir arada olamayacaklardır.Şöyle gelir işte o yaz...