Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan...Neoliberal enkaz kapitalist merkez büyük bir savaşın içine çekilmeden kaldırılabilir mi?

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Yukarıda okuduğunuz cümleleri 2018'den beri bu köşede tekrarlayıp duruyorum, biliyorsunuz.Gidilen yön bilinsin diye...diye yazıyorum.

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Beni iyi tanıyan akrabalarım bile bazen abarttığımı düşündüler.Ta ki...Yıllardır İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan yeğenim,deyinceye kadar...Şimdi uyandılar da bana "Ne oluyor?" diye soruyorlar.Şu seçim patırtısı geçsin, zihniniz sakinleşsin, anlatırım, diyorum.

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Ne anlatayım?Daha 10 gün öncePetteri Orpo'nun "Rusya,Batı'yla uzun sürecek bir çatışmaya hazırlanıyor;buna şimdiden uygun bir cevapvermezsek gelecek yıllar çok sarsıcı geçecek"dediğini mi anlatayım?'nın "Tüm vatandaşları zihnensavaşa hazır olmaya çağırıyorum" açıklamasınımı anlatayım?

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Bütün devletler biliyor ve hazırlanıyor.Kararsızlık varsa eğer,konusundavar.Bu arada en önemli hamle ise Çin'den geldi...Hep mırın kırın eden Çin, ilk kez "NATO, Rusya'ya müdahale ederse Rusya'nın yanında yer alırız" dedi.Üstelik kimse "Bu noktaya nasıl geldik yahu?" demiyor; her şey tetiğin çekileceği saate ayarlanmış gibi...

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Dün sözünü ettiğim "Youtuber felaket tellalları"na benzer bir pozisyon aldığımı düşünmeyin sakın!

Kimseyi korkutmak istemiyorum.

Korkunun tek tek insanlar olarak bize bir faydası yok.

İstediğim bilmeniz...

Ve ara ara madalyonun öteki yüzünü de yoklamanız...

Hakikatin parıldadığı yüzü...

O kadar!

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NOT DEFTERİ

İnsanlar bütün bu nesnelerin bir işe yarayıp yaramadığını, onlara ihtiyaç duyup duymadıklarını sorgulamıyor ve hepsini derhal almaya yetecek kadar para kazanamamanın sıkıntısını çekiyorlardı... Şeylerin bolluğu, fikirlerin kıtlığını ve inançların aşınmasını gizliyordu. (ANNIE ERNAUX / Seneler)