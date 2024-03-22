Bıçakla ortadan ikiye ayrılan bir karpuza döndü dünya yine...ABD ve müttefikleri bir yanda...Rusya ve çevresindekiler öte yanda...Yenimi bu?Yoksa soğuk savaş gerginliği mi?Ortada durmaya çalışanların hâli ne olacak?Yaşayıp göreceğiz ama şurası açık: Hiçbir şey 2020 öncesine benzemiyor, benzemeyecek.

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Hemen sesler yükselmeye başladı.İngiltere ve Fransa seçimlerinbir özellik taşımadığını,sonuçların tartışılır olduğunu açıkladılar.Birinin başbakanı kimsenin ciddiye almadığı, ötekinin cumhurbaşkanı her zirvede başta Erdoğan, birçok liderin dalgasını geçtiğiKendini yönetebildiğinden şüphe duyacağınız adamları ülke yönetiyormuş havasında vitrine çıkarmakanlamına geliyor.Batı'daki demokrasi anlayışı çoktandır bu çizgide ilerliyor.da en son boks salonunda, görmüşsünüzdür...

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Almanya'nın gaflar kraliçesi Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Rusya'daki seçimi "seçeneksiz seçim" olarak tarif etmiş...

Birkaç ay önce Tel Aviv Havaalanı'nda siren seslerini işitince yerlerde sürünmeye başlayan Başbakan Olaf Scholz da yakında benzer şeyler söyler...

Malum, bu politikacılara göre Putin diktatör ama Netanyahu pek demokrat bir lider...

Yersen...

Dünya işte böyle şekilleniyor şimdilerde...

Zihinlerinizi koruyun!

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DARBE ARZUSU

Dillerine bakmayın, ruhen hiçbir biçimde genç değiller...

Kafaları 1960'ta takılıp kalmış...

Horoz ölür de gözü çöplükte kalır ya, bunların ki de o hesap...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve arkadaşlarından söz ediyorum, anlamışsınızdır.

"Gecenin üçünde telefon çalsa ve gençler darbe yapıyor dense, ben o darbeye teslim olurum" dedi geçenlerde Özel.

Tamam!

Lafının önünü arkasını kontrol etmeyi umursamadan konuşan biri olduğunu biliyoruz...

Lakin bu başka bir şey...

Sanki birileri kulağına "Sizin darbesiz, müdahalesiz iktidar olmanız imkânsız" diye fısıldamış, o da hayal kurmaya başlamış gibi...