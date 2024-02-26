Gerçek bir endüstriyel ve askeri güç makinesi olan Almanya'nın yenilgiye uğratılıp; Versay'da çok ağır şartlarla barış (!) masasına oturmaya zorlanmasının...Birinci Dünya Savaşı'nınilan edilmesinin...Silahlarına el koyulup fabrikalarının kapatılmasının...Ve yüz bin kişilik bir ordu ve bir miktar polis gücü bulundurma izni verilmesinin üzerindeniki yıl geçmişti...Yaniyılıydı...Versay Antlaşması'nın denetim komisyonugalip devletleri hayrete düşürmüştü.

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Şimdi bakıyorum da...Global planda birçok yorumcuUkrayna bahanesiyle aslında Almanya'yı "" ettiğini iddia ediyor.Haklılar.Plan açık çünkü; Avrupa'nın tepesine basılıyor...Ve daha düne kadar AB'nin kralı olan Almanya şimdi süt dökmüş kuzu gibi...ABD ve özellikle de İngiltere hani biraz daha ittirseler, öyle bir rezillik...Merkel mirası birkaç sene içinde unutuldu gitti bile...

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Bu türden yorumları okuduğumda aklıma yukarıda anlattığım olay geliyor.ÇünküBu hükümet gider (ki görünen köy kılavuz istemez) ve işler değişir.Birinci Dünya Savaşı sonrası ellerini ovuşturarak Almanya'yı izleyen Fransız politikacıların 20 yıl sonra İkinci Dünya Savaşı sırasındaki hallerini de biliyoruz.

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Ekonomi haberleri de aynı minvalde...

Alman ekonomisi durgunluğa giriyormuş...

Almanya'yı zor günler bekliyormuş...

İyi de nereye kadar?

Avrupa aniden Almanya gömleğini üzerinden kolayca sıyırıp atabilir mi?

Almanya durur mu?

Biliyoruz ki, durmuş gibi yaparlar; bir süre "kıytırık" politikacılarla herkesi idare eder ama sonrasını şok çıkışlarla getirirler.

Geçmiş yüzyılın tecrübesi açık...

Siz bunları bir kenara yazın, dursun.

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NOT DEFTERİ

Yalan, doğruya ne kadar benziyorsa, o kadar büyük yalan oluyor. (KEMAL TAHİR / Tarih Notları)