Büyük savaşlar nasıl çıkar?Okuldan aklınızda kalmıştır belki...Saraybosna'nın orta yerindeAvusturya-Macaristan İmparatorluğuveliaht prensi Arşidük Franz Ferdinandsuikasta kurban gider.Kim tarafından?Ansiklopedik kaynaklar, suikastçılarınolduğunu yazarlar.Öyle ya, Bosna ve Sırbistan 1908'den beri Avusturya-Macaristan'ın işgali altındaydı.Ve yine birden hatırlarız ki, Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan büyük savaşla birlikte tarihe karışmışlardır.Rusya ise savaş koşulları altında gerçekleşen bir devrim(!) yoluyla ortadan kaldırılmıştır.O hâlde vurgulayalım mı?

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Suikasta geri dönelim...Düşünün...İlk girişim sabah olmuştur.İstasyondan şehre doğru üstü açık bir otomobille ilerleyen Franz Ferdinand'a atılanBomba arkadan gelen arabanın altında patlar. Bazı suikastçılar başarısızlıkları yüzünden intihara kalkışır.Arşidük, Saraybosna belediye binasına gelince şehrin bütün yetkililerini ağır biçimde fırçalar.Başpiskopos, arşidükün korunması için asker çağrılmasını ister ama vali,diye itiraz eder.Sonra...Toparlanan Sırp suikastçılar konvoyun istasyona geri dönüş yolunda hazırlık yaparlar ve gayelerine ulaşırlar.Ferdinand'ın son sözlerinin şöyle olduğu kaydedilmiştir: "Sophie ölme, çocuklarımızın sana ihtiyacı var."

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Bir romanda okusanız bunları...

Berbat bir kurgu dersiniz, yalan mı?

Zaten dönemin hiçbir devlet yöneticisi bu olayın ardından bütün Avrupa'nın ateş alacağını aklına getirmedi.

Haksız da değillerdi.

Büyük savaşlar nasıl çıkar?

Hiç kestiremediğimiz bir sırada...

Ama iktisaden kaçınılmaz hâle geldiğinde; hegemon güçler zamanın geldiğine karar verdiklerinde çıkar...

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NOT DEFTERİ

Unutmaya başlıyorum seni. Ürperiyorum bunca sevgiyi unuttuğumu düşündükçe. (MARGUERITE DURAS / Hiroşima Sevgilim)