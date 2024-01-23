"Gazze'de çocuklar artık sadece bombalardan değil, açlıktan da ölüyorlar...Kılımız kıpırdamıyor; aklımız başka şeylerle meşgul olmaya başladı bile...Meğer ne çok şey yalanmış bu dünyada!"

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Geçen gün takip ettiğim sosyal medya hesaplarından birinde; kendi hâlinde bir yaşam süren ama insana ve dünyaya duyarlı bir anne böyle yazmıştı...Kırgın bir iç çekişti bu...Ve işte tam da bu yüzden...Gazze üzerinden yürütülenüzerinde durmanın zamanıgeldi de geçiyor.Esas global operasyon o noktada sürüyor çünkü...

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Modern psikolojik harekât tanımına dair basit kılavuz kitaplarında bile şu cümlelere rastlarsınız:"Artık sıcak savaşların yoğunluğu azaltılırken, düşman olarak tanımlanantemel hedeftir; psikolojik savaş çalışmaları bunun merkezi alanıdır."

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Bu yüzden her şey gözlerimizin önünde olsun istediler...Zihinlerimiz ve kalplerimiz yıkılsın, dağılsın ve sonunda buhâli bizi birbirimizden şüpheye düşürsün diye...

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İsrail açık ve vahşice, ABD ise yalandan üzülür gibi yaparak neyi hedefliyor sanıyorsunuz?Gazzelileri "kurban" seçtiler...Hepimiz bir an gelsin içimize dönelim...Vediyerek yenilgiyi kabul edelim diye...İzleye izleye nasır tutsun kalplerimiz; aklımız onların istediği gibidiye...

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Hayır!

Buna tek tek de olsa isyan etmeyi sürdürelim...

Hiç vazgeçmeden...

Sürekli bilincimizi bileyerek sürdürelim.

Ve yanacaksa yansın, bize sundukları gündelik hayat hazları ve liberal masal...

Elbet bir gün hep birlikte de kazanırız.

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NOT DEFTERİ

Acı çeken gövde mi, ruh mu? Bunu kesinlikle bilmek ne büyük mutlulukmuş! (KEMAL TAHİR / Esir Şehrin İnsanları)