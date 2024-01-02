Nasıl da cilveli bir aldatıcılıkla anlatıyor konunun uzmanı...

"Dört ya da beş yüzyıl önce, Avrupa kendisini belirli açılardan Asya ve Afrika'nın fakir komşusu olarak görüyordu. Sadece seyyahların raporları değil bu yörelerin ürünleri de, Avrupalının bu kıtalarla ilgili izlenimlerini biçimlendirdi.

Altın, çeşitli mücevherler, ipekler, halılar, resimli duvar örgüleri, baharat ve porselen, bolluk, zenginlik ve yaratıcı bir endüstri imajı doğuruyordu..."

Okuyunca neredeyse hâllerine oturup ağlayacak gibi oluyoruz ama asıl soru şu: Bu gerçekle yüzleşince n'aptı Avrupalılar?

Bu satırların yazarı tarihçi David Arnold'a göre "coğrafi keşifler çağı"nı başlattılar.

Sanırsınız, her şey meraklarından ibaret!

Sanırsınız, (mesela Müslüman denizciler gibi) altınların, ipeklerin, porselenlerin ticaretini yapmak için birdenbire dünyayı gezmeye çıktılar...

Gerçek ne peki?

Hepsini ele geçirmeye gittiler.

Bunu yaparken de insanları, dilleri, kültürleri, hatta bitkileri ve hayvanları bile yok ettiler...

Batı'nın temeli bu...

Peki anlatıyor musunuz bunları çocuklarınıza?

Zaten geç kaldınız, geç kaldık!

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Sömürgecilik tarihini yok saymayı sömürgeciler ister tabii ama bize ne oluyor?

Niye Batı tarihine bakarken sömürgeciliği milat sayarak işe başlamıyoruz?

Çetin Kaya Koç Hoca geçenlerde "Gençler, Gazze'de sürdürülen soykırım ve toprak işgalini istisnai bir durum sanıyor" diyordu. "Oysa bu adamlar sadece Amerika kıtasında tahminen 70 milyon yerliyi katlettiler. Çocuklarımız ve gençlerimiz niçin bilmiyorlar. Çünkü sömürgecilik tarihini öğretmiyoruz. Niçin öğretmiyoruz?"

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Bir başka tarih kitabındaki şu masum(!) anlatıma bakın!

"Deniz aşırı ticaretten sağlanan zenginlik, Amerika'da ve Asya'da daha ileri imparatorlukların inşa edilmesi girişimlerine ve bunların finanse edilmesine yardımcı oldu. Edinilen bu servet, Batı gelişmesine katkıda bulundu."

"İleri imparatorluklar" diyor; yenilenler "geri" olduğu için yenilmiş oluyor.

"Batı gelişmesi" diyor...

Alçaklıkların tarihi böylece örtülüveriyor...

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Neyse...

Bu konuya her girişimde kızgınlığım artıyor.

"Milli Eğitim" dediğimiz şey öyle üstünkörü ve tarihi inceliklerden öylesine yoksun ki...

Anlatması zor.

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NOT DEFTERİ



Genç insanlar bu hasta eğitim sisteminden hastalık kapıyor, milyonlarcası hastalanıyor, iyileşmeleri belki de imkânsız. (THOMAS BERNHARD / Neden?)