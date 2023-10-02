Ankara çok kritik bir terör saldırısı yaşadı...Doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılan bir saldırı...Üstelik tam da TBMM'nin yeni yasama dönemine başlayacağı gün...40 yıldır terörle mücadele eden veterörle korkutmak, sarsmak, yolundan saptırmak imkânsızdır.Burası açık...

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Belli kiyeni bir "" sürecini açmakistiyor.Malum...Terörist kendini bir şey sanır ama aslındabasit bir parçasıdır.Teröristin varlığı geniş bir mesaj çabasının içinde basit bir"dan öteye gitmez.Tam da bu yüzden terörün ilk sarsıntısı geçip gidince, derhal işin bu yönünü değerlendirmek gerekir.

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Dışarıdan şu veya bu yolla destek almamış, kışkırtılmamış bir terör saldırısının olacağına inanacak yaşı çoktan geçtim...İster, siyasi kılıflı örgütlerin saldırısı olsun...İster, suç örgütlerine ait bir saldırı olsun...Bir ülkeyi huzursuz kılan her saldırı, her eylem o ülkenin düşmanları tarafından korunur, kollanır ve sahneye itilir.Bunu böyle bilmeli...Ve agâh olup dikkatli gözlerle ""ya bakmalı!Kimhedefinden derin biçimde rahatsız?