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Haberler Haşmet Babaoğlu Hangi devlet, hangi güç ilişkileri Türkiye’den rahatsız?
HAŞMET BABAOĞLU
Hangi devlet, hangi güç ilişkileri Türkiye’den rahatsız?

Hangi devlet, hangi güç ilişkileri Türkiye’den rahatsız?

02.10.2023, Pazartesi
Ankara çok kritik bir terör saldırısı yaşadı...
Doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılan bir saldırı...
Üstelik tam da TBMM'nin yeni yasama dönemine başlayacağı gün...
40 yıldır terörle mücadele eden ve son yıllarda mücadele kararlılığını üst seviyeye taşıyan bir ülkeyi terörle korkutmak, sarsmak, yolundan saptırmak imkânsızdır.
Burası açık...

***

Belli ki terörün ardındaki eller yeni bir "mesajlaşma" sürecini açmak istiyor.
Malum...
Terörist kendini bir şey sanır ama aslında uluslararası istihbarat örgütleri ve çetelerin "işaret dili"nin basit bir parçasıdır.
Teröristin varlığı geniş bir mesaj çabasının içinde basit bir "ima"dan öteye gitmez.
Tam da bu yüzden terörün ilk sarsıntısı geçip gidince, derhal işin bu yönünü değerlendirmek gerekir.

***

Dışarıdan şu veya bu yolla destek almamış, kışkırtılmamış bir terör saldırısının olacağına inanacak yaşı çoktan geçtim...
İster, siyasi kılıflı örgütlerin saldırısı olsun...
İster, suç örgütlerine ait bir saldırı olsun...
Bir ülkeyi huzursuz kılan her saldırı, her eylem o ülkenin düşmanları tarafından korunur, kollanır ve sahneye itilir.
Bunu böyle bilmeli...
Ve agâh olup dikkatli gözlerle "dışarı"ya bakmalı!
Hangi devlet, hangi güç ilişkileri Türkiye'nin seçtiği yolda ilerlemesini istemiyor?
Kim "Türkiye Yüzyılı" hedefinden derin biçimde rahatsız?
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