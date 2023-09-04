En zengin yüzde 10 dünyada üretilen gelirin yüzde 55'ini alıyor.En yoksullar ise yüzde 8'ini...Peki en zengin kesimin yüzde 90'ı nerede yaşıyor?Batı'da...Onlar ne diyor?Böyle genel ifadelere bayılır zenginBatılılar..." diyecek değiller ya!Ama bu genellemeler bir türişlevi görüyor; büyüleniyoruz.Şu adaletsiz dünya sistemi bilmediğimiz bir kaynaktan her yere sızıyormuş gibi düşünmeye başlarız.Meselenin esas sıkıntılı yanı burasıdır.

***

Şimdi "diye tutturdular...Çünkü kafalarında yeni bir dünya tasarımı var, ona göre ekonomiyi dizayn edecekler.Ama öyle bir propaganda yapıyorlar ki...Oysa geçtim bizi; yokluk yüzünden boğazından hiç et geçmeyen toplumlar öyle fazla ki...Gerçekler ise hiç öyle bulanık, muğlak falan değil.Mesela Türkiye'de ne kadar?2018-19 rakamlarına göre 35 kg.Anlamamız gereken şey şu...Yaymaya çalıştıkları, Batı'nın etle ilişkisiarsız tüketimin zirvesi ve et yemeyi keseceklerse,onlar kesmeliler.

***

Yeryüzünü kim kirletiyor, kim çevreyi bozuyor, kim savaşları çıkartıyor, kim yoksul ülkeleri sömürmek için sekiz takla atıyor?Bunu mu sordunuz?Siz henüz cevap için ağzınızı açmadankonuşmaya başlayacaktır..."İnsanoğlu çevreye kayıtsız.""İnsanoğlu zalim ve kavgacı.""İnsanoğlu sömürgen bir yaratık."

***

Peki çocuklarımıza bu sahtekârlığı, bu gözbağcılığı, bu ahlaksız propagandaları anlatabiliyor muyuz?

Onların gözlerini açmayı başarabiliyor muyuz?

Nerdeee!

Hadi şimdi tartışın!..

***

NOT DEFTERİ



Hiçbir sosyal medya platformunu kullanmadığımı, zira kendimi fazla diken üstünde hissetmeme yol açtığını açıklıyorum ona. Tam öyle de değil, daha çok bir kolu itip durmaktan kendini alamayan bir sıçan gibi hissettiğimi... ( JENNY OFFIL / Hava Durumu )