2026 asgari ücret o aralıkta olacak! İşte kulislerdeki rakamlar
Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında gözler bugün gerçekleştirilecek ikinci toplantıya çevrildi. Toplantıda ekonomik veri ve raporların komisyona sunulması beklenirken, kulislerde asgari ücretin belirleneceği olası rakamlara ilişkin değerlendirmeler de yapılmaya başlandı. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte sürece ilişkin detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2025 06:12
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 06:19