Viral Galeri Viral Tıkla 2026 asgari ücret o aralıkta olacak! İşte kulislerdeki rakamlar

2026 asgari ücret o aralıkta olacak! İşte kulislerdeki rakamlar

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında gözler bugün gerçekleştirilecek ikinci toplantıya çevrildi. Toplantıda ekonomik veri ve raporların komisyona sunulması beklenirken, kulislerde asgari ücretin belirleneceği olası rakamlara ilişkin değerlendirmeler de yapılmaya başlandı. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte sürece ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2025 06:12 Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 06:19
2026 asgari ücret o aralıkta olacak! İşte kulislerdeki rakamlar

Asgari ücretli 7 milyon çalışan ile milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücret müzakereleri sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

2026 asgari ücret o aralıkta olacak! İşte kulislerdeki rakamlar

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki toplantıda, asgari ücret zammına alt yapı oluşturacak ekonomik veri ve raporlar ele alınacak.

2026 asgari ücret o aralıkta olacak! İşte kulislerdeki rakamlar

Komisyonun yapısında değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle ilk toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyetinin, ikinci toplantıya da iştiraki beklenmiyor.

2026 asgari ücret o aralıkta olacak! İşte kulislerdeki rakamlar

SENARYOLAR MASADA
Komisyon 2025 yılı için aylık asgari ücreti net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak belirlemişti. 2026 yılı zammına yönelik farklı senaryolar konuşuluyor.

2026 asgari ücret o aralıkta olacak! İşte kulislerdeki rakamlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yılsonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin açıklaması, asgari ücrete ilişkin tahminlerin bu yöne kaymasına yol açtı.

SON DAKİKA