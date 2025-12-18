2026 asgari ücret o aralıkta olacak! İşte kulislerdeki rakamlar

Asgari ücretli 7 milyon çalışan ile milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücret müzakereleri sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirecek.