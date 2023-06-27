Savaş umulandan uzun sürmüştü., cephede idare ediyorduama içeride işler karışıyordu.İçerideki huzursuzluk bütün şimşeklerin Çar'a yönelmesine neden oldu.Sonundagerçekleşti. (Bolşevik EkimDevrimi'yle karıştırmayın.)Çar Nikola günlüğünediye yazdı.

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1905 Japon-Rus savaşından beri sivrilmişti.Sosyalistlerden, hele hele Bolşeviklerden ölesiye nefret edenGeçici hükümet Kornilov'u Petrograd'daki karışıklıkları bastırmaya çağırdı.Öyle ki, Çar Nikola'nın tahttan çekilmeden önce imza attığı son kararname Kornilov'un atanmasıydı.Birkaç gün sonra askerleriyle Çarlık ailesinin çekildiği köye gidip

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Anarşi, patırtı, ordu ile yeni hükümet arasındaki bitmez tükenmez anlaşmazlıklar derken...Fakat Kerenski'nin hükümeti zor durumdaydı.Cephedeki bozgunlar hükümetin itibarını sarsıyordu; cephede kazanan tek komutan Kornilov'du., aslında Kornilov'un tavırlarını hiç sevmiyordu ama çaresizdi; onu başkomutan yaptı.

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hükümetin destekçisiKerenski kararsız kaldı.Kornilov'la birlikte Bolşeviklerin mi yoksa Kornilov'un üzerine mi yürümeliydi?Kornilov'u görevden alıp sürgüne gönderdi.Kornilov karara inanamadı, bunun bir "Alman oyunu" olduğunu düşündü.Hızlı anlatacak olursam...Sonundageldi.Kornilov'u ve "beyaz ordu"sunu kovalayıp 1918 Nisan'ında yok ettiler.

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Anlayacağınız...

Ben de birçokları gibi tarihten bir yaprak açayım dedim.

Ha!.. Şu da var...

Geçen gün bir arkadaşım, Wagner isyanı için "Kimse bir şey anlamadı ama anlamış gibi yapıyor" dedi.

Cevabım mı?

Böyle olayları çok sonra "tarih" anlayıp(!) anlatıyor...

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BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!

Değerli okurlarım, iki gün bu köşeden izinliyim.

Nasipse, bayramın üçüncü günü görüşürüz.