Ben bu satırları yazmak için klavye başına oturduğumda...Onlar açıklamalar yapıyor, partilerinin koridorlarında koşuşturup toplantılar yapıyor, çay molalarında gazetelerde kendileri hakkında yazılanları okuyup sağa sola imalı mesajlar atıyorlardı:Masa tayfasından söz ediyorum...Masada hop oturup hop kalkanlar yani...Gitmenin, kalmanın, dönmenin sekiz taklasını atanlar...Formülcüler, formülsüzler...Hepsi aynı...Değmez!her şeyiunuttu; üç gündür "Masa" için yastutuyorlar...Görüyorsunuz.

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Derdim insana bakmak...Büyük, küçük, uzak, yakın, her türlü olayın içindenın hallerine bakmak...Toplum için iyi olan da, kötü olan da buradan, buden başlıyor çünkü...Mesela iki gündür dönüp dönüp'nın sosyal medya mesajlarındakina takılıyorum.Depremi ailesiyle birlikte öğretmenlik yaptığı Kahramanmaraş'ta yaşayan Emine Tezgelen geçen gün şöyle yazmıştı..."Size ne kadar zor durumda kaldığımızı anlatmayacağım, zaten anlattım.Reel hayata vesosyal mecralara bakıyorum. Hiç ibretalmamışız.Söyleyin şimdi, bu satırları okurkeniçinde fırtınalar kopmayan var mıdır?

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Ya da şu sarsıcı tabloya bir bakın, düşünün..."Eşinin mücevherlerini almak için girdiği evinde ikinci depreme yakalanan ve tam da yatak odasında mücevher kutusu elindeyken can verenden ibret alsak, malımızı kutsamazdık...Yetmedi bir daha sarstı.Biz mi?Yinekutsamalara devam."

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Keşke kalmasak o yerde artık!

Bir de içimizden sarsılıp kendimize gelsek...

Başka bir "biz"den ilerlesek...

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NOT DEFTERİ

"Kendini ifade etmek" diye bir şey artık anlamıyorum. Kendi olmak yok ama ifade etmek var; bu da bu durumda varmış gibi yapmak olmuyor mu? (ŞULE GÜRBÜZ / Zamanın Farkında)