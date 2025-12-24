Kar yağışına hazır olun! İstanbul ve Ankara için günler kaldı: Sibirya kışı başlıyor

YAĞIŞLI BÖLGELER GENİŞ BİR ALANI KAPSIYOR

Tahminlere göre Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Sinop ve Artvin çevrelerinde yağış bekleniyor. Denizli'nin batısı ile Konya'nın kuzey ve batı kesimleri de yağıştan etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor. Sabah saatlerinde ise Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağış görüleceği bildiriliyor.

Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebileceği ifade ediliyor.