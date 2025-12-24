Viral Galeri Viral Liste Kar yağışına hazır olun! İstanbul ve Ankara için günler kaldı: Sibirya kışı başlıyor

Kış mevsimi etkisini yeniden hissettirmeye hazırlanıyor. Meteoroloji'nin son tahminleri, özellikle iç ve yüksek kesimler başta olmak üzere birçok bölgede kar yağışının kapıda olduğunu gösteriyor. Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hızla düşmesi beklenirken, bazı şehirlerde karla karışık yağmurun yerini kar yağışına bırakacağı öngörülüyor.

Meteoroloji kaynaklarından alınan son bilgilere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Birçok bölgede yağmur ve sağanak beklenirken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar ihtimali öne çıkıyor. Sabah ve gece saatlerinde ise sis, pus, buzlanma ve don olayları bazı bölgelerde günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.

YAĞIŞLI BÖLGELER GENİŞ BİR ALANI KAPSIYOR

Tahminlere göre Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Sinop ve Artvin çevrelerinde yağış bekleniyor. Denizli'nin batısı ile Konya'nın kuzey ve batı kesimleri de yağıştan etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor. Sabah saatlerinde ise Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağış görüleceği bildiriliyor.

Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebileceği ifade ediliyor.

SİS VE PUS UYARISI: GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞEBİLİR

Meteoroloji, Marmara, Ege ile iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesinin beklendiğini açıkladı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde etkili olması beklenen sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olması, görüş mesafesindeki azalmaya karşı tedbir alınması gerektiği vurgulanıyor.

HAVA SICAKLIĞINDA DÜŞÜŞ KAPIDA

Yetkililer, hava sıcaklıklarının şu an için yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirtiyor. Ancak perşembe gününden itibaren kuzeyden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların önce mevsim normallerine, ardından bazı bölgelerde normallerin altına düşmesi bekleniyor.

RÜZGAR GENELLİKLE GÜNEYLİ ESECEK

Rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinde ise rüzgarın kuzeyli yönlerden etkili olacağı tahmin ediliyor.

ANTALYA'NIN DOĞUSU DİKKAT

Meteoroloji, akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

