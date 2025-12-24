Kar yağışına hazır olun! İstanbul ve Ankara için günler kaldı: Sibirya kışı başlıyor
Kış mevsimi etkisini yeniden hissettirmeye hazırlanıyor. Meteoroloji'nin son tahminleri, özellikle iç ve yüksek kesimler başta olmak üzere birçok bölgede kar yağışının kapıda olduğunu gösteriyor. Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hızla düşmesi beklenirken, bazı şehirlerde karla karışık yağmurun yerini kar yağışına bırakacağı öngörülüyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 07:14