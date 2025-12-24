Viral
Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Çekilecek zikirler, tesbihler ve okunacak dualar…
Regaip Kandili bu yıl ikinci kez idrak edilecek. Bu mübarek gecede yapılacak ibadetler, kılınacak namazlar ve edilecek dualar araştırılıyor. Müslümanlar, özellikle Regaip Kandili namazının nasıl kılındığını ve kaç rekat olduğunu merak ediyor. Peki Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler ve okunacak dualar neler?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:18