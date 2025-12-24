Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Çekilecek zikirler, tesbihler ve okunacak dualar…

KANDİL GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELER?

Regaip Kandili gecesini ihya etmek isteyenler için tavsiye edilen pek çok ibadet bulunmaktadır. Bu müstesna vakitte oruç tutmak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek veya sadaka vermek, Kur'an-ı Kerim okumak ya da dinlemek, Peygamber Efendimiz'e salavat getirmek öne çıkan ibadetler arasındadır. Ayrıca tesbih ve zikirle meşgul olmak, geçmişte yapılan hataları muhasebe ederek tevbe ve istiğfarda bulunmak, Regaip Kandili'sini daha derinden yaşamaya vesile olur.