Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Çekilecek zikirler, tesbihler ve okunacak dualar…

Regaip Kandili bu yıl ikinci kez idrak edilecek. Bu mübarek gecede yapılacak ibadetler, kılınacak namazlar ve edilecek dualar araştırılıyor. Müslümanlar, özellikle Regaip Kandili namazının nasıl kılındığını ve kaç rekat olduğunu merak ediyor. Peki Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler ve okunacak dualar neler?

Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:18
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kameri ay hesaplamalarına göre; Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek üç aylar bu yıl ikinci kez 21 Aralık Pazar günü başladı. Regaip Kandili ise 25 Aralık Perşembe akşamı idrak edilecek. İslam dünyası için büyük önem taşıyan bu gece, rahmet ve bereket kapılarının aralandığı özel zamanlar arasında yer alıyor.

Recep ayının ilk perşembesini cuma gününe bağlayan Regaip Kandili, manevi arınma ve kulluk bilincinin güçlendiği müstesna bir gecedir. Bu anlamlı vakti en iyi şekilde değerlendirmek isteyen müminler, namaz, dua, zikir ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle geceyi ihya etmeye hazırlanıyor. Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler, gönüllerin huzur bulmasına ve manevi atmosferin derinleşmesine vesile oluyor.

REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Regaip Kandili, Recep ayı içinde yer alması ve perşembeyi cumaya bağlayan geceye denk gelmesi sebebiyle İslam dünyasında ayrı bir manevi değere sahip. Din alimlerine göre bu mübarek gece, ilahi rahmetin yoğunlaştığı, bağışlanma kapılarının ardına kadar açıldığı ve edilen duaların karşılık bulduğu özel zaman dilimleri arasında kabul edilir.

KANDİL GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELER?

Regaip Kandili gecesini ihya etmek isteyenler için tavsiye edilen pek çok ibadet bulunmaktadır. Bu müstesna vakitte oruç tutmak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek veya sadaka vermek, Kur'an-ı Kerim okumak ya da dinlemek, Peygamber Efendimiz'e salavat getirmek öne çıkan ibadetler arasındadır. Ayrıca tesbih ve zikirle meşgul olmak, geçmişte yapılan hataları muhasebe ederek tevbe ve istiğfarda bulunmak, Regaip Kandili'sini daha derinden yaşamaya vesile olur.

REGAİP KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT?

Regaip Kandili'nde ibadetler genellikle on iki rekat şeklinde tesbih ya da hacet namazı olarak yerine getirilebilir. Regaip Kandili'nde kılınan namaz, kişinin tercihine göre iki, dört veya on iki rekat halinde eda edilebilmektedir.

