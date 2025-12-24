Zamlı asgari ücret 2026 ne zaman yatacak? Ocak mı şubat mı?

OCAKTA ALAN DA VAR, ŞUBATTA ALAN DA

Zamlı asgari ücretin yürürlük tarihi 1 Ocak olsa da ödeme zamanı herkes için aynı değil. Maaşını çalıştığı ayın sonunda alanlar, ilk zamlı ücreti şubat ayında alacak.

Buna karşılık, maaşını peşin alan yani ay başında ödeme yapılan çalışanlar ise ocak ayı itibarıyla zamlı maaşlarını çekebilecek. Bu fark tamamen iş yerinin ödeme sisteminden kaynaklanıyor.