Viral Galeri Viral Liste Zamlı asgari ücret 2026 ne zaman yatacak? Ocak mı şubat mı?

Zamlı asgari ücret 2026 ne zaman yatacak? Ocak mı şubat mı?

2026 asgari ücretinin net 28 bin 75 lira olarak açıklanmasının ardından çalışanların gözü ödeme takvimine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni asgari ücretin 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyururken, zamlı maaşların hangi ay hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Özel sektör çalışanları için ödeme tarihi, çalışma ve bordro sistemine göre değişiklik gösterecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 06:19
Zamlı asgari ücret 2026 ne zaman yatacak? Ocak mı şubat mı?

Asgari ücretle geçinen milyonlarca çalışan için 2026 yılı, zamlı maaşların ne zaman hesaba geçeceği sorusuyla başladı. Yeni asgari ücret rakamının açıklanmasının ardından, ödeme takvimi çalışma şekline göre değiştiği için gözler bordro tarihine çevrildi. Mevzuat ve uygulamalar, zamlı maaşın alınacağı ay konusunda belirleyici oluyor.

Zamlı asgari ücret 2026 ne zaman yatacak? Ocak mı şubat mı?

ZAMLI ASGARİ ÜCRET 2026 NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye'de yaygın olarak uygulanan bordro sistemine göre, maaşlar çalışılan ayın sonunda ödeniyor. Bu nedenle 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren zamlı asgari ücret, 1–31 Ocak tarihleri arasındaki çalışmanın karşılığı olarak hesaplanacak. Bu kapsamda, maaşını ay sonunda alan çalışanların büyük bölümü zamlı asgari ücreti şubat ayının ilk günlerinde banka hesaplarında görecek.

Zamlı asgari ücret 2026 ne zaman yatacak? Ocak mı şubat mı?

OCAKTA ALAN DA VAR, ŞUBATTA ALAN DA

Zamlı asgari ücretin yürürlük tarihi 1 Ocak olsa da ödeme zamanı herkes için aynı değil. Maaşını çalıştığı ayın sonunda alanlar, ilk zamlı ücreti şubat ayında alacak.

Buna karşılık, maaşını peşin alan yani ay başında ödeme yapılan çalışanlar ise ocak ayı itibarıyla zamlı maaşlarını çekebilecek. Bu fark tamamen iş yerinin ödeme sisteminden kaynaklanıyor.

Zamlı asgari ücret 2026 ne zaman yatacak? Ocak mı şubat mı?

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayı boyunca sürdürdüğü toplantılar tamamlandı. Komisyonun son toplantısının ardından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 lira olarak belirlendi.

Zamlı asgari ücret 2026 ne zaman yatacak? Ocak mı şubat mı?

Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira oldu. Yeni rakamlarla birlikte asgari ücrete yüzde 27 oranında artış yapıldığı duyuruldu.

SON DAKİKA