Zamlı asgari ücret 2026 ne zaman yatacak? Ocak mı şubat mı?
2026 asgari ücretinin net 28 bin 75 lira olarak açıklanmasının ardından çalışanların gözü ödeme takvimine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni asgari ücretin 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyururken, zamlı maaşların hangi ay hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Özel sektör çalışanları için ödeme tarihi, çalışma ve bordro sistemine göre değişiklik gösterecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 06:19