Libya heyetini taşıyan jet Ankara'da düştü! Facianın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!
Ankara'nın Haymana ilçesinde, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile beraberindeki heyeti taşıyan uçağın düştüğü bölgede yürütülen incelemeler devam ediyor. Kazada Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, uçağa ait parçaların geniş bir alana yayıldığı görüldü. Bölgede etkili olan yoğun sis, arama ve inceleme çalışmalarını zorlaştırırken, facianın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 10:13