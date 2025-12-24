Libya heyetini taşıyan jet Ankara’da düştü! Facianın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad, dün resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından resmi törenle karşılanan Al-Haddad, ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Al-Haddad, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından da kabul edildi.