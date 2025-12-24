Viral Galeri Viral Tıkla Libya heyetini taşıyan jet Ankara'da düştü! Facianın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!

Ankara'nın Haymana ilçesinde, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile beraberindeki heyeti taşıyan uçağın düştüğü bölgede yürütülen incelemeler devam ediyor. Kazada Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, uçağa ait parçaların geniş bir alana yayıldığı görüldü. Bölgede etkili olan yoğun sis, arama ve inceleme çalışmalarını zorlaştırırken, facianın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 10:13
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad, dün resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından resmi törenle karşılanan Al-Haddad, ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Al-Haddad, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından da kabul edildi.

Orgeneral Al-Haddad ve heyeti, temaslarının ardından Trablus'a dönmek üzere saat 20.17'de Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan özel jet ile havalandı.

Al-Haddad, heyetinde bulunan 4 kişi ve 3 mürettebatın bulunduğu Falcon 50 tipi jetten, kalktıktan 16 dakika sonra elektrik arızası nedeniyle acil iniş talebinde bulunuldu.

Uçak, tekrar Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilirken, saat 20.36'da radar ekranından kayboldu. Tekrar irtibat kurulamayan uçak, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyüne 2 kilometre mesafede düştü.

Uçakta bulunan Orgeneral Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab, Genelkurmay Başkanı Medya Ofisi Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ve 3 mürettebat hayatını kaybetti

