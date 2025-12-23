Nefes darlığına karşı gizli güç! Uzmanlar işaret etti: Akciğerleriniz için o vitamin gerekli

PM2.5 olarak adlandırılan ince partiküller, mikrometre boyutları nedeniyle akciğerlerin en derin bölgelerine kadar ulaşabiliyor. Uzmanlara göre bu parçacıklar; astım, kronik solunum hastalıkları ve akciğer kanseriyle ilişkilendiriliyor. Düşük seviyelerde bile hücresel düzeyde ciddi hasara yol açabiliyorlar.