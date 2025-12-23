Viral Galeri Viral Liste Nefes darlığına karşı gizli güç! Uzmanlar işaret etti: Akciğerleriniz için o vitamin gerekli

Hava kirliliğinin görünmeyen tehdidi her geçen gün daha fazla tartışılıyor. Özellikle akciğer sağlığı üzerindeki etkiler bilim dünyasının odağında. Son araştırmalar, yaygın kullanılan bir vitaminin bu zararlı tabloya karşı beklenmedik bir rol üstlenebileceğini gösteriyor.

23.12.2025 23:41
Trafik, yangınlar ve toz fırtınalarıyla havaya karışan mikroskobik parçacıklar, soluduğumuz havayı fark edilmeden tehlikeli hale getiriyor. Bilim insanları, bu görünmez risklere karşı vücudun nasıl korunabileceğini anlamak için yeni ipuçları arıyor.

PM2.5 olarak adlandırılan ince partiküller, mikrometre boyutları nedeniyle akciğerlerin en derin bölgelerine kadar ulaşabiliyor. Uzmanlara göre bu parçacıklar; astım, kronik solunum hastalıkları ve akciğer kanseriyle ilişkilendiriliyor. Düşük seviyelerde bile hücresel düzeyde ciddi hasara yol açabiliyorlar.

C VİTAMİNİ MERCEK ALTINDA

Sydney Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, C vitamininin bu zararlı parçacıklara karşı etkisini inceledi. Çalışmada fareler ve laboratuvar ortamında geliştirilen insan dokuları kullanıldı. Bulgular, C vitamininin akciğer hücrelerinde oluşan bazı temel hasarları azaltabildiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre C vitamini, hücrelerin enerji üretim merkezleri olan mitokondrilerin kaybını sınırladı. Aynı zamanda iltihaplanmayı düşürdü ve oksidatif stresin yol açtığı tahribatı azalttı.

Çalışmayı yürüten ekip, düşük düzeyde hava kirliliğine maruz kalan kişiler için bu etkinin umut verici olduğunu vurguluyor.

