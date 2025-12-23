Viral
Nefes darlığına karşı gizli güç! Uzmanlar işaret etti: Akciğerleriniz için o vitamin gerekli
Hava kirliliğinin görünmeyen tehdidi her geçen gün daha fazla tartışılıyor. Özellikle akciğer sağlığı üzerindeki etkiler bilim dünyasının odağında. Son araştırmalar, yaygın kullanılan bir vitaminin bu zararlı tabloya karşı beklenmedik bir rol üstlenebileceğini gösteriyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.12.2025 23:41