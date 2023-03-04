Pandemide gördük. Kitleler "korku"yla akıllarını kaybedebiliyorlarmış...

Muhtemel "İstanbul depremi" rüzgârının yakın gelecekte akılcı bir arayışa mı yoksa korkuyla sürüklenen bir topluma mı kapı açacağını merak ediyorum.

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Beyaz yakalılar arasında deprem çantası furyası aldı yürüdü.

Çantaların fiyatları 1400-4000 arası değişiyor.

Fakat çantalarda polar battaniye, hatta dikiş seti bulunması bile şunu gösteriyor: Deprem çantası "enkaz altında" değil "enkaz arasında", yani korunaklı inşa edilmiş bir blok içinde kaldığınızda ancak anlam kazanabiliyor.

Bir Netflix dizisinin hayata geçirilmesi gibi bir şeyden söz ediyoruz.

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Hep İstanbul'dan konuşuyoruz ya,Büyüklüğü 6 civarındaki depremler bile tehlikeli. Üsteliktipi felaketlere yol açılabilecek yapılaşmalar var: Özellikle Mavişehir, Bostanlı, Çiğli çevresi...Şimdi İzmir medyası zemin sıvılaşmasının yüksek olduğu Mavişehir gibi çok katlı yerleşimlerin taşınmasını tartışıyor.İzmir'de çok zaman geçirdiğim yıllardan bilirim;bilmeyen var mıydı? Yoktu.Ama kimsedemedi; yetmedi, semtin etrafı da yenisitelerle dolduruldu. Zeminin zayıflığını, hatta her depremde nasıl sallandıklarınıheyecanla anlatıyorlardı amaorada yaşamanınhalinegetirilmesinden çok memnundular.

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Uzun süreler İstanbul'da yaşadıktan sonra memleketine dönen bir okurum şöyle diyor:

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Üç akşamdır, oturduğum siteye geldiğimdedikkatimi çekiyor.Ne o?Yoksa "korkutucu söylemler" emeklileri yazlıklarında yaşamaya mı itti?Tahmini bir liste yaptım, nerelere gitmiş olabilirler diye; hepsi de ciddi fay hatlarında çıktı.

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Bir Instagram fenomeni, "6 Şubat sabahı deprem olduğu bilgisini aldım, telefonumu kapattım. Hakkında hiç konuşmadım. İkinci gün eşimin endişeli ifadesinden bir şeyler çıkardım" diye yazmış ve baktım, takipçilerinden alkış almış.

Instagram başka bir gezegen...